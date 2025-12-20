Emekliye öyle bir indirim yaptı ki... Tıraşa koştular

Ekonomik krizin en çok hisseden sabit maaşlılar arasında emekliler ve asgari ücretliler başı çekerken 15.9 milyon emeklinin yaklaşık 13 milyonunun sosyal yardımlarla ayakta durabildiğini TÜİK verileri ortaya koydu. En düşük emekli maaşı yılın son ayı itibariyle açlık sınırının neredeyse yarısına denk gelince temel ihtiyaçlar dahi emekliye zulüm oldu.

Ayın sonunu getirmeyi değil ayakta kalabilmeyi hesap eden emekli tıraş masrafından da kırpmak zorunda kalırken Ankara Ulus'taki bir berberin yaptığı kampanya dikkat çekti.

EMEKLİYE ÖYLE BİR İNDİRİM YAPTI Kİ...

Erkek berberlerinde ortalama saç tıraşının 400 liraya yapıldığı başkent Ankara'da, tıraş dahi olamaz hale gelen emekliye bireysel desteği Ulus'taki bir berber verdi. Kuaför Cesur Çabuk, 2011 yılında bir ilke imza atarak dükkanında “emekli tarifesi”ni uygulamaya koydu.

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; Çabuk, 14 sene önce tarifeyi yürürlüğe koyduğunda beş liraya yaşlıları tıraş etmeye başladı. Şu anda piyasanın oldukça altında 150 liraya emeklinin saç ve sakal tıraşını yapıyor.

Cesur Çabuk, “Emekli tıraş olmak için 400 lira veremez. 150 lirayı vermekte bile zorlanıyorlar. Askıda ekmek gibi bizde de ‘askıda tıraş’ uygulaması var. Onların bir gülümsemesi bize yetiyor” dedi.

TIRAŞA KOŞTULAR

Emekli, bu kuaförün hizmetinden yararlanmak için Ankara’nın uzak ilçelerinden Ulus’a geliyor. Kuaför çalışanları da yine emeklilerden oluşuyor. Dükkan sahibi Cesur Çabuk, emeklilerin part-time çalışarak pazar masraflarını çıkardığını belirtti. NEFES’e konuşan emekliler de şunları söyledi:

BURHANETTİN AKAR (80): Keçiören’den geliyorum. Oturduğum yerde 100 tane kuaför var, niye orada tıraş olmaya gidemiyorum! Bu kadar çaresisiz işte.

HALİT BEKLİ (85): Tıraş olmak için bir yer arıyordum, cebimde 200 lira var. Burada 150 liraya tıraş ediyorlarmış. 50 lira cebimde kaldı, mutlu oldum. Param çıkmaz mahcup olurum diye çekinmiştim. Önceden çarşıya çıkınca börek yiyip, çay içebiliyorduk. Tatlı alabiliyorduk. Arzu ettiklerimizi alamıyoruz artık.

ALİ ERDOĞAN (65): Emeklinin hali perişan. Ben Batıkent’ten Ulus’a tıraş olmaya geliyorum. Bizim tarafta kiralar 45-50 bin liraya ulaştı. Ben 35 yıl devlete hizmet ettim, aldığım maaş 28 bin lira. Yıl sonu yaklaşıyor, yaşamımızı sürdürebileceğimiz zam talep ediyoruz.

MUSA AVCI (66): Ucuz pansiyonlarda 200 liraya konakladığımız gibi burada da ucuza tıraş oluyoruz. Ülkeyi 24 yıldır bu hale getirenler utansın. Biz halimizden utanmıyoruz. Biz çalmadık, çırpmadık, haydutluk yapmadık.