Emekliye öyle bir indirim yaptı ki... Tıraşa koştular

Emekliye öyle bir indirim yaptı ki... Tıraşa koştular
Yayınlanma:
Ucuz otellerde kalan emeklilerle gündeme gelen Ankara Ulus'ta bir berber emekliye öyle bir indirim yaptı ki... Fırsatı değerlendirmek isteyen emekliler semtlerindeki berberi bırakıp oraya tıraşa koştular.

Ekonomik krizin en çok hisseden sabit maaşlılar arasında emekliler ve asgari ücretliler başı çekerken 15.9 milyon emeklinin yaklaşık 13 milyonunun sosyal yardımlarla ayakta durabildiğini TÜİK verileri ortaya koydu. En düşük emekli maaşı yılın son ayı itibariyle açlık sınırının neredeyse yarısına denk gelince temel ihtiyaçlar dahi emekliye zulüm oldu.

Ayın sonunu getirmeyi değil ayakta kalabilmeyi hesap eden emekli tıraş masrafından da kırpmak zorunda kalırken Ankara Ulus'taki bir berberin yaptığı kampanya dikkat çekti.

EMEKLİYE ÖYLE BİR İNDİRİM YAPTI Kİ...

Erkek berberlerinde ortalama saç tıraşının 400 liraya yapıldığı başkent Ankara'da, tıraş dahi olamaz hale gelen emekliye bireysel desteği Ulus'taki bir berber verdi. Kuaför Cesur Çabuk, 2011 yılında bir ilke imza atarak dükkanında “emekli tarifesi”ni uygulamaya koydu.

emekliye-oyle-bir-indirim-yapti-ki-tirasa-kostular-2.jpg

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; Çabuk, 14 sene önce tarifeyi yürürlüğe koyduğunda beş liraya yaşlıları tıraş etmeye başladı. Şu anda piyasanın oldukça altında 150 liraya emeklinin saç ve sakal tıraşını yapıyor.

Cesur Çabuk, “Emekli tıraş olmak için 400 lira veremez. 150 lirayı vermekte bile zorlanıyorlar. Askıda ekmek gibi bizde de ‘askıda tıraş’ uygulaması var. Onların bir gülümsemesi bize yetiyor” dedi.

emekliye-oyle-bir-indirim-yapti-ki-tirasa-kostular-3.jpg

TIRAŞA KOŞTULAR

Emekli, bu kuaförün hizmetinden yararlanmak için Ankara’nın uzak ilçelerinden Ulus’a geliyor. Kuaför çalışanları da yine emeklilerden oluşuyor. Dükkan sahibi Cesur Çabuk, emeklilerin part-time çalışarak pazar masraflarını çıkardığını belirtti. NEFES’e konuşan emekliler de şunları söyledi:

BURHANETTİN AKAR (80): Keçiören’den geliyorum. Oturduğum yerde 100 tane kuaför var, niye orada tıraş olmaya gidemiyorum! Bu kadar çaresisiz işte.

HALİT BEKLİ (85): Tıraş olmak için bir yer arıyordum, cebimde 200 lira var. Burada 150 liraya tıraş ediyorlarmış. 50 lira cebimde kaldı, mutlu oldum. Param çıkmaz mahcup olurum diye çekinmiştim. Önceden çarşıya çıkınca börek yiyip, çay içebiliyorduk. Tatlı alabiliyorduk. Arzu ettiklerimizi alamıyoruz artık.

emekliye-oyle-bir-indirim-yapti-ki-tirasa-kostular-4.jpg

ALİ ERDOĞAN (65): Emeklinin hali perişan. Ben Batıkent’ten Ulus’a tıraş olmaya geliyorum. Bizim tarafta kiralar 45-50 bin liraya ulaştı. Ben 35 yıl devlete hizmet ettim, aldığım maaş 28 bin lira. Yıl sonu yaklaşıyor, yaşamımızı sürdürebileceğimiz zam talep ediyoruz.

MUSA AVCI (66): Ucuz pansiyonlarda 200 liraya konakladığımız gibi burada da ucuza tıraş oluyoruz. Ülkeyi 24 yıldır bu hale getirenler utansın. Biz halimizden utanmıyoruz. Biz çalmadık, çırpmadık, haydutluk yapmadık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı
Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı
Bakanlıktan 5 ülkeden gelen ürünlere fren
Bakanlıktan 5 ülkeden gelen ürünlere fren