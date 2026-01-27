Emekliye ölürken bile adalet yok

Emekliler arasındaki gelir farkının ölüm sonrasındaki yardımlara da yansıdığı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), farklı statülerdeki emeklilerin yakınlarına ödenen cenaze yardımları arasındaki uçurumu gösteren bir çalışma yayımladı.

TÜED'DEN ARAŞTIRMASI ORTAYA KOYDU

TÜED Basın Sözcüsü Emin Tangören, yaptığı açıklamada, "Emekliler arasında hayattayken uygulanan ayrımcılığın ölümlerinden sonra da sürdüğünü, çarpık cenaze ödeneği uygulamasının bu adaletsizliğin en açık göstergelerinden biri olduğunu" söyledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE 6.398 TL

Tangören, cenaze ödeneğinin enflasyon oranında artırıldığını belirterek, "2026 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenecek cenaze yardımı yüzde 30.9 artırılarak yalnızca 6 bin 398 TL oldu. Demek ki ‘en kıymetli emekli, ölü emeklidir’ sloganı yetkililerce benimsenmiş görünmektedir. Ne yazık ki dirimize yapılmayan zamlar, ölülerimiz için yapılmaktadır” dedi.

MEMURA 26 BİN MİLLETVEKİLİNE 158 BİN TL

Buna karşılık memur emeklilerinin cenaze yardımına yüzde 37.1 zam yapıldığını ve bu tutarın 26 bin 370 liraya çıktığını ifade eden Tangören, "Milletvekilleri için ise durum çok daha farklı: Görevdeyken vefat eden bir milletvekilinin ailesine 158 bin lira, emekli milletvekili için ise 79 bin lira ölüm yardımı ödeniyor" dedi.

ARTIŞ ORANLARI BİLE EŞİT DEĞİL

Tangören, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle özetledi: "Memur cenazesi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cenazesinden 4,1 kat, milletvekili cenazesi ise 25 kat daha kıymetli."