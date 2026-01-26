65 yıl her sabah 05.30'da işe gitti 91 yaşında emekli oldu

Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki için çalışma yaşamı uzun süren bir yolculuk oldu. 26 yaşında başladığı işte 91 yaşına kadar aynı şirkette ve aynı pozisyonda çalışan Tamaki, bu istikrarı sayesinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, 1956 yılında vida ticareti üzerine faaliyet gösteren Sunco Industries’te çalışmaya başladı. Tam 65 yıl boyunca, şirketten hiç ayrılmadan ofis yöneticisi olarak görev yaptı. Bu başarısıyla “aynı şirkette, aynı pozisyonda en uzun süre çalışan ofis yöneticisi” unvanını kazandı.

65 YIL ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Tamaki’nin disiplinli yaşam tarzı da dikkat çekiyor. Her gün sabah 05.30’da güne başlayan Tamaki, akşam 17.30’a kadar süren düzenli bir iş ve yaşam temposunu 65 yıl boyunca istisnasız sürdürdü.

Ofiste maaş ve prim hesaplamaları, vergi kesintileri ve muhasebe işlemleriyle ilgilenen Tamaki, Microsoft Excel gibi bilgisayar programlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca akıllı telefonundan Facebook uygulamasını da rahatlıkla kullanabilmesi, yaşıyla ilgili kalıplaşmış algıları yıkıyor.

Haftada 5 gün, günde 7,5 saat çalışan Tamaki, mesai düzeni açısından diğer çalışanlardan hiçbir fark göstermiyor.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını alırken duygularını paylaşan Tamaki, başarısını şu sözlerle anlattı:

“90 yılı aşkın bir süredir sadece benden bekleneni yaptım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok duygulandım” dedi. Tamaki'nin emekli olduğu öne sürüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.