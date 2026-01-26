65 yıl her sabah 05.30'da işe gitti 91 yaşında emekli oldu

65 yıl her sabah 05.30'da işe gitti 91 yaşında emekli oldu
Yayınlanma:
Sabah 05.30’da başlayan mesaisini 65 yıl boyunca hiç aksatmayan Japon Yasuko Tamaki, 26 yaşında girdiği işte 91 yaşına kadar çalışarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Japonya’da yaşayan Yasuko Tamaki için çalışma yaşamı uzun süren bir yolculuk oldu. 26 yaşında başladığı işte 91 yaşına kadar aynı şirkette ve aynı pozisyonda çalışan Tamaki, bu istikrarı sayesinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, 1956 yılında vida ticareti üzerine faaliyet gösteren Sunco Industries’te çalışmaya başladı. Tam 65 yıl boyunca, şirketten hiç ayrılmadan ofis yöneticisi olarak görev yaptı. Bu başarısıyla “aynı şirkette, aynı pozisyonda en uzun süre çalışan ofis yöneticisi” unvanını kazandı.

Bakandan Şanlıurfa'ya Japon prenses müjdesiBakandan Şanlıurfa'ya Japon prenses müjdesi

65 YIL ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Tamaki’nin disiplinli yaşam tarzı da dikkat çekiyor. Her gün sabah 05.30’da güne başlayan Tamaki, akşam 17.30’a kadar süren düzenli bir iş ve yaşam temposunu 65 yıl boyunca istisnasız sürdürdü.

Ofiste maaş ve prim hesaplamaları, vergi kesintileri ve muhasebe işlemleriyle ilgilenen Tamaki, Microsoft Excel gibi bilgisayar programlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca akıllı telefonundan Facebook uygulamasını da rahatlıkla kullanabilmesi, yaşıyla ilgili kalıplaşmış algıları yıkıyor.

Haftada 5 gün, günde 7,5 saat çalışan Tamaki, mesai düzeni açısından diğer çalışanlardan hiçbir fark göstermiyor.

O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını alırken duygularını paylaşan Tamaki, başarısını şu sözlerle anlattı:
90 yılı aşkın bir süredir sadece benden bekleneni yaptım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok duygulandım” dedi. Tamaki'nin emekli olduğu öne sürüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Dünya
Belçika’da 5 günlük demiryolu grevi başladı!
Belçika’da 5 günlük demiryolu grevi başladı!
Rusya'dan Suriye'deki çatışmaların ardından kritik karar
Rusya'dan Suriye'deki çatışmaların ardından kritik karar