Emekliye bayram ikramiyesi kulisini canlı yayında anlattı: Herkes alamayacak

Milyonlarca emeklinin zam haberi beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin kulis bilgisi ortaya çıktı. Ekonomist Muhammed Bayram, 5'er bin lira olacağı konuşulan iki bayram ikramiyesi için beklenmedik bir açıklama yaptı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ KULİSİNİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Muhammet Bayram, emekli bayram iktamiyesi için 1 maaşlık tutarın seçenekler arasında olduğunu söyledi. Erdoğan ve Bahçeli'nin hayat pahalılığına iişkin sözlerini hatırlatan Bayram, iktidarın emeklinin durumunun farkında olduğunu söyledi.

Emekliye verilecek her tutarın kar olacağını ifade eden Bayram, en düşük emekli maaşı alanlara iki bayramda toplam bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, başka bir ifadeyle bayram başına 10 bin lira olmak üzere yıllık toplam 20 bin lira ödeme yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Emeklilerin Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvan alımının mümkün hale gelmesi ve Ramazan Bayramı öncesinde bayram alışverişinin rahatlıkla yapılabilmesinin hedeflendiğini aktaran Bayram, "Normalde 4 bin lira bayram ikramiyesi. Bu artışla birlikte en az 5 bin liraya gelmesi gerekiyor. Bu toplamda yıllık 10 bin liraya tekabül ediyor. Bunun yerine toplamda 20 bin olacak şekilde... En düşük emekli maaşı alalara 2 bayramda yılda 1 maaş ikramiye verilsin. En azından bu ikramiye ile Kurban Bayramı'nda bir küçükbaş alınabilsin, ramazan alışverişi yapılabilsin. Amaç bu olduğu için bayram başı 10 bin lira, toplamda 20 bin lira verilmesi gündemde" dedi.

HERKES ALAMAYACAK

Muhammed Bayram, mevcut ikramiye sisteminde yüksek maaş alan emeklilerle düşük maaş alan emeklilerin aynı tutarda ödeme almasının önemli bir sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Bayram, bu nedenle sosyal yardımların hane gelirine göre yeniden düzenlenmesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Üzerinde çalışılan formülün tüm emeklileri kapsamayacağını belirten Bayram, düzenlemenin özellikle geliri düşük olan emeklilere yönelik olacağını dile getirdi.

Bayram şunları söyledi:

"Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor. Bunların hepsi sorun. Devletimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanması gündemde."