Emekliye 10 bin lira: Ekim ayını işaret etti

Yayınlanma:
İktidarın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Desteci, "Hayat pahalılığından herkes şikayetçi" diyerek ekonomiyi eleştirdi. Desteci emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi için 10 bin lira ödeme yapılmasını istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul Kartal ilçe kongresinde yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendirdi.

Dünyadaki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi konuları gündemine alan Desteci ekonomiye ilişkin de konuştu.

"EN AZ 10 BİN LİRA HAK KAYBI VAR"

halktv-com-tr37.jpg

Destici, şunları kaydetti:

“Hayat pahalılığından herkes şikayetçi. Devletin en tepesinden en aşağıya kadar, herkes şikayetçi. Ama ne hikmetse pahalılık devam ediyor. Hem de sebepsiz pahalılık devam ediyor. Patates üreticisiyle konuşuyoruz, patates 5 lira tarlada, pazarda 25 lira. Soğan yine öyle, süt, gıda ürünleri limon; Çiftçinin kazanmadığını, o emeği olmayan pazarcı, marketçi nasıl kazanıyor? Çiftçi kazanamıyorum diye ekmekten vazgeçiyor. Çiftçi kilo başı bir iki lira zor kazanıyor ya da kazanmıyor; marketçi, pazarcı 30 lira kazanıyor. Emeklinin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. 2023 Temmuz'undan beri uğradıkları mağduriyetten dolayı en az 10 bin TL hak kaybı vardır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Ocak beklenmeden ekim ayında bu değişiklik yapılmalıdır”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

