Emeklilerin maaş farkının yatacağı tarih açıklandı

Emeklilerin maaş farkının yatacağı tarih açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu. Bakan Işıkhan, ödemelerin yarın hesaplara geçeceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/C) kapsamında aylık alan vatandaşlar ile harp ve vazife malullerini ilgilendiren ödeme takvimini resmi olarak duyurdu.

ÖDEMELERİN KAPSAMI VE MİKTARI

2023/04/19/emekli.jpg

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (23 Ocak) itibarıyla yapılacak ödemelerin detayları şu şekilde:

Zam Farkı Ödemeleri: 4/C kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı yatırılacak.

İkramiye Farkları: Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek.

Harp ve Vazife Malulleri: 58 bin 346 hak sahibine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

IŞIKHAN: YARIN YATIRIYORUZ

2023/06/15/emekli-ikramiye.jpg

Bakan Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, ödemelerin banka hesaplarına veya PTT şubelerine otomatik olarak yansıtılacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Ekonomi
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
900 bin lirası olan asgari ücretten daha fazla kazanıyor: Bankalar yarışa girdi
900 bin lirası olan asgari ücretten daha fazla kazanıyor: Bankalar yarışa girdi