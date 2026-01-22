Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/C) kapsamında aylık alan vatandaşlar ile harp ve vazife malullerini ilgilendiren ödeme takvimini resmi olarak duyurdu.

ÖDEMELERİN KAPSAMI VE MİKTARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (23 Ocak) itibarıyla yapılacak ödemelerin detayları şu şekilde:

Zam Farkı Ödemeleri: 4/C kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı yatırılacak.

İkramiye Farkları: Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek.

Harp ve Vazife Malulleri: 58 bin 346 hak sahibine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

IŞIKHAN: YARIN YATIRIYORUZ

Bakan Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, ödemelerin banka hesaplarına veya PTT şubelerine otomatik olarak yansıtılacağını belirtti.