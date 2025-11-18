Emeklilerin geçim savaşını tek tek anlattı: Yaptığı kıyas yürek yaktı

Tüm Emekliler Sendikası Artvin Temsilciliği, kent pazarında kurduğu stantla bir yandan sendikaya üye kaydederken bir yandan da emeklilerin yaşadığı sorunlara işaret etti. Temsilcilik üyeleri, gün boyunca pazara gelen emeklilerle sohbet eti ve onların yaşadığı ekonomik zorlukları dinledi. Kurulan stantta hem bilgilendirme yapıldı hem de emeklilerin talepleri kayıt altına alındı.

Sendika temsilcileri, Artvinli emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşulları karşısında seslerini duyurabilmek için örgütlenmenin önemine dikkat çekerken birçok emeklinin sendikaya üye olmak için ilgi gösterdiğini ifade etti.

“BİZİMKİLER EMEKLİ OLUNCA EVLERİNDE SAKLANIYOR”

Karakuş, ekonomik koşullar nedeniyle emeklilerin yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığına işaret ederek "Yabancı ülkelerde emekliler dünya turuna çıkıyor, bizimkiler emekli olunca evlerinde saklanıyor. O parayla herhangi bir şey yapma şansları yok" ifadelerini kullandı.

Pazar fiyatlarının da emeklileri zorladığını ifade eden Karakuş, "Patatesin kilosu 35 lira. İnsanlar alamıyor, en fazla 2-3 tane alabiliyor. Pazar olmasına rağmen fiyatların ucuz olması gerekirken her şey çok pahalı" sözlerini sarf etti.

Karakuş, sendikal mücadeleyle emeklilerin haklarını daha güçlü bir şekilde savunabileceklerini belirterek "Sendikalı olmak, emeklilerin haklarını savunması için gerekli. ‘Birlikten kuvvet doğar’ şiarıyla yola çıkıyoruz. Birlik olursak taleplerimizi yetkili organlara iletebiliriz ama tek tek kimse bunu başaramıyor. Amacımız birlik olmak, taleplerimizi iletmek. Vermezlerse söke söke almak. Çünkü Türkiye’de emekliler büyük bir çoğunluğu oluşturuyor." açıklamasında bulundu.