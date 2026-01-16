Emekliler: Yaşam hakkımızla oynanıyor

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Kadıköy Altıyol'dan Söğütlüçeşme'ye bir yürüyüş yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Emekliler açıklamalarında "Kiralar uçmuş, gıda fiyatları patlamış, faturalar emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin TL ile emeklinin sofrası büyümez, derdi bitmez. Bu ülkede emekli; pazarda filesini dolduramıyor, eczanede ilacını alamıyor, kombiyi yakamıyor" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Kadıköy Altıyol’dan Söğütlüçeşme’ye yürüyüş düzenleyerek emekli maaşlarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Yürüyüş boyunca sık sık “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz” ve “Emekli açlığa mahkûm edilemez” sloganları atan emekliler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, hayat pahalılığı karşısında emeklilerin geçinemediği vurgulandı.

“BU BİR MÜJDE DEĞİL, EMEKLİYİ OYALAMA GİRİŞİMİ”

Tüm Emeklilerin Sendikası Üsküdar Şube Başkanı Vasfiye Esel tarafından okunan, “Komisyondan Geçti Ama Emekliye Yine Yoksulluk Düştü!” başlıklı açıklamada, iktidarın düzenlemeyi “müjde” olarak sunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kiralar uçmuş, gıda fiyatları patlamış, faturalar emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin TL ile emeklinin sofrası büyümez, derdi bitmez. Bugün emekliye reva görülen yaşam insanca değil, hayatta kalma mücadelesidir.”

Emeklilerin yıllarca çalışıp prim ödediği hatırlatılan açıklamada, milyonlarca emeklinin en dipte eşitlenerek yoksulluğa mahkum edildiği vurgulandı.

“BU İYİLEŞTİRME DEĞİL, YOKSULLUĞU KALICILAŞTIRAN BİR DÜZEN”

Sendika açıklamasında, emeklilerin pazarda filesini dolduramadığı, ilacını alamadığı, evini ısıtamadığı ve torununa harçlık veremediği belirtilerek, mevcut maaş düzenlemesinin bir iyileştirme değil, yoksulluğu kalıcılaştıran bir sistem olduğu ifade edildi.

7 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Basın açıklamasında emeklilerin talepleri 7 madde halinde sıralandı:

- En düşük emekli aylığı, yeni işe başlayan memur maaşı düzeyine yükseltilmeli ve yasal güvence altına alınmalı.

- Tüm emeklilere 20 bin TL seyyanen artış derhal uygulanmalı.

- 5510 sayılı yasa değiştirilerek aylık bağlama oranları ve katsayılar emekli lehine düzenlenmeli.

- Emekli maaşları, gerçek enflasyona göre güncellenmeli.

- Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir olmalı; katkı payları ve ilaç farkları kaldırılmalı.

- Kira ve temel yaşam giderleri için emeklilere doğrudan destek sağlanmalı.

- Emeklilerin sendikal hakları tanınmalı, kapatma tehditleri ve hukuki engeller kaldırılmalı.

Açıklama, şu sözlerle son buldu:

“Biz susmayacağız! Biz geri çekilmeyeceğiz! Emekli açlığa mahkûm ediliyorsa sokak bizimdir, meydan bizimdir, mücadele bizimdir. İnsanca yaşam hakkımızı ve onurumuzu kimseye teslim etmeyeceğiz.”

