Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı yapılan düzenleme ile 20 bin liraya çıkarıldı. Atlıklara yapılan artışın hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekliler 3 bin 119 liralık fark ödemesi için gün sayıyor. Ödeme takvimi netleşiyor. İşte detaylar...

Emekli aylıklarını düzenleyen yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek resmileşti. 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulanan taban aylık, yapılan artışla birlikte 2026 yılı için 20 bin TL seviyesine çekildi. Bu düzenlemeden, kök aylığı düşük olduğu için hazine desteğiyle maaş alan yaklaşık 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

3 BİN 119 LİRALIK FARK İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Ocak ayı maaşlarını eski rakam olan 16 bin 881 TL üzerinden alan emekliler, şimdi 3 bin 119 TL'lik farkın yatacağı tarihe odaklandı.

Resmi Gazete Süreci: Düzenlemenin 24-25 Ocak tarihlerinde Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlük süreci resmen başlamış oldu.

Fark Ödemeleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önümüzdeki hafta içinde ödeme planını açıklaması ve 26 Ocak’tan itibaren farkların hesaplara yatırılması bekleniyor.

Maaş Takvimi: Halihazırda SSK emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17-26’sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28’i arasında maaşlarını alıyor.

KÖK MAAŞ NASIL OLDU

Düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında kalan milyonları kapsıyor. Yapılan artışla birlikte;

KÖK MAAŞI 12 BİN TL OLANLAR: 8 bin TL hazine desteğiyle 20 bin TL alacak.

KÖK MAAŞI 15 BİN TL OLANLAR: 5 bin TL destekle 20 bin TL’ye tamamlanacak.

KÖK MAAŞI 18 BİN TL OLANLAR: 2 bin TL ek destek alacak.

BÜTÇEYE MALİYETİ 110 MİLYAR LİRA

İktidarın "bütçe imkânları çerçevesinde" belirlediği bu artışın yıllık toplam maliyetinin 110,2 milyar TL olacağı hesaplandı.

Ancak emekli örgütleri ve iktisatçılar, açlık sınırının 30 bin TL’yi, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise 39 bin TL’yi aştığı bir ortamda, 20 bin liranın "yaşama maliyeti" değil, sadece "hayatta kalma sınırı" bile olmadığını vurguluyor.

