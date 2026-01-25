Elektrikli SUV’ların yeni şampiyonu:

Huawei ve Chery'nin ortak girişimi olan Luxeed , yakın zamanda gerçekleştirilen model yenilemesinin ardından tamamen elektrikli versiyon R7 Pure Electric Ultra'nın 0,217'lik bir sürtünme katsayısına ulaştığını duyurdu .

Üreticiye göre, bu performans, seri üretim SUV'ler arasında en düşük sürtünme katsayısı açısından yeni bir dünya rekoru . Hatta bu başarı, Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (CAERI) tarafından resmi olarak onaylandı.

Üreticilere göre, yenilenen modelin yeni sürtünme katsayısı, araca entegre edilen 20'den fazla aerodinamik tasarım iyileştirmesinin sonucudur .

4.982 mm uzunluğunda ve 2.320 kg ağırlığındaki SUV, duruştan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşmasını sağlayan iki elektrik motoruna sahip . Ayrıca, 100 kWh'lik batarya, CLTC protokolüne göre 736 km'lik bir menzil sağlıyor .

Görsellerden de anlaşıldığı üzere, R7, coupe SUV silüetini benimserken, aynı zamanda aracın hızına bağlı olarak otomatik olarak ayarlanan ve yüksek hızlarda sürüş sırasında hava direncini azaltan Aktif Izgara Panjuru sistemine de sahip.

Ek aerodinamik iyileştirmeler arasında gömme kapı kolları, çerçevesiz dış aynalar, yeniden tasarlanmış jantlar ve aerodinamik olarak tasarlanmış "ördek kuyruğu" arka spoyler yer alıyor.

Test sonuçları, R7'nin tamamen elektrikli versiyonunun (menzil uzatıcı tahrik sistemiyle de mevcuttur) enerji tüketiminin kategori ortalamasının %3,44 altında olduğunu göstermiştir .

Dünyanın en düşük sürtünme katsayısına sahip seri üretim araçları sedan olsa da, şirkete göre R7'nin performansı, SUV gövde tiplerinin doğasında var olan aerodinamik zorluklar göz önüne alındığında önemli bir başarıdır.

Şunu belirtmekte fayda var ki, Luxeed R7'nin en üst düzey Pure Electric Ultra versiyonu Çin pazarında 309.800 Çin yuanı (yaklaşık 38.000 euro) fiyatla satılırken , giriş seviyesi Pure Electric Max versiyonu 249.800 Çin yuanından (yaklaşık 30.000 euro) başlıyor.