Elektrikli süpürgeden hiper spor otomobile: Yeni bir Çinli oyuncu pazara giriyor!

Elektrikli süpürgeler ve akıllı ev ürünlerinin yanı sıra, şirketin ilk elektrikli konsept aracı da tanıtıldı. Bu alışılmadık hamle, şirketin kendisini sadece temizlik ürünleri üreticisi değil, geniş kapsamlı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırmaya ne kadar çalıştığını gösteriyor. Bu aşamada şunu vurgulamak önemli: Bu hala sadece bir konsept, seri üretim aracı değil.

Dreame Nebula 1 adı verilen araç, olağanüstü performans rakamlarına sahip dört kapılı elektrikli spor otomobil olarak tanıtılıyor.

Toplam 1876 beygir gücünde dört elektrik motoru kullanan araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,8 saniyede ulaşıyor. Bu rakamlar, en azından kağıt üzerinde, onu elektrikli hiper otomobillerle aynı seviyeye getiriyor. Edinilen bilgilere göre, otomobil markasının Kosmera olarak adlandırılması beklenirken, Nebula ise Las Vegas'ta sergilenen konsept modelin adı.

L şeklinde farlar ve altı kollu jantlar dikkat çekerken, arka kısımda enine yerleştirilmiş lambalar, sabit bir arka kanat ve çift katmanlı bir difüzör bulunuyor.

Şirketin Berlin'de de bir üretim tesisi kurmayı planladığını ekleyelim.