Elektrikli süpürgeden hiper spor otomobile: Yeni bir Çinli oyuncu pazara giriyor!

Elektrikli süpürgeden hiper spor otomobile: Yeni bir Çinli oyuncu pazara giriyor!
Yayınlanma:
Çinli elektrikli süpürge üreticisi Dreame, Las Vegas'taki CES 2026 teknoloji fuarında bir adım daha ileri gitmeye karar verdi.

Elektrikli süpürgeler ve akıllı ev ürünlerinin yanı sıra, şirketin ilk elektrikli konsept aracı da tanıtıldı. Bu alışılmadık hamle, şirketin kendisini sadece temizlik ürünleri üreticisi değil, geniş kapsamlı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırmaya ne kadar çalıştığını gösteriyor. Bu aşamada şunu vurgulamak önemli: Bu hala sadece bir konsept, seri üretim aracı değil.

Dreame Nebula 1 adı verilen araç, olağanüstü performans rakamlarına sahip dört kapılı elektrikli spor otomobil olarak tanıtılıyor.

ekran-goruntusu-2026-01-17-221748.png

Toplam 1876 beygir gücünde dört elektrik motoru kullanan araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,8 saniyede ulaşıyor. Bu rakamlar, en azından kağıt üzerinde, onu elektrikli hiper otomobillerle aynı seviyeye getiriyor. Edinilen bilgilere göre, otomobil markasının Kosmera olarak adlandırılması beklenirken, Nebula ise Las Vegas'ta sergilenen konsept modelin adı.

L şeklinde farlar ve altı kollu jantlar dikkat çekerken, arka kısımda enine yerleştirilmiş lambalar, sabit bir arka kanat ve çift katmanlı bir difüzör bulunuyor.

Şirketin Berlin'de de bir üretim tesisi kurmayı planladığını ekleyelim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Ekonomi
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Dizel pompalar bir şehirde tarihe karışıyor: İlk adımı kim atıyor?
Dizel pompalar bir şehirde tarihe karışıyor: İlk adımı kim atıyor?