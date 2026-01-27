Elektriğe zam oranı belli mi oldu? ABD bankası Türkiye için açıkladı!

Yayınlanma:
Bank of America, Türkiye'ye ilişkin raporunda elektriğe yüzde 19 oranında zam beklediğini açıkladı. Yetkililer, şubat ayında bir tarife düzenlemesi yapılabileceği sinyalini verdi.

Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine dair yayımladığı raporda, elektrik fiyatlarında yüzde 19 oranında bir artış öngördüğünü açıkladı. Bu beklenti, vatandaşların gıda enflasyonunun ardından elektrik faturalarındaki olası bir zammı da gündemine taşıdı.

KULİSLER VE BANKANIN DEĞERLENDİRMESİ UYUŞUYOR

Raporu paylaşan finans uzmanı Kadirhan Öztürk, BofA'nın tahminine göre elektriğe yüzde 19 zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. Medyada yer alan haberlerde ise kulislerde yüzde 15 ile 20 arasında bir zam oranının tartışıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'da yurttaşlar elektrik kesintilerine isyan ettiŞanlıurfa'da yurttaşlar elektrik kesintilerine isyan etti

ŞUBAT AYI İÇİN ZAM SİNYALİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir programda "Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, zammın ay içinde gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Elektrik bağlantı başvurularında yeni dönemElektrik bağlantı başvurularında yeni dönem

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ TOPLANTIDA

Söz konusu zam beklentilerinin ardından, EPDK'nın perşembe günü yapacağı olağan toplantının gündemi merak konusu oldu. Vatandaşlar ve piyasa aktörleri, kuruldan çıkacak kararı bekliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

