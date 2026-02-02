Ekonomi Kurulu toplantısından 'başarı' mesajı çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya ekonomi yönetiminin tam kadro katılımıyla, uygulanan programın makroekonomik göstergelere olumlu yansıdığı savunuldu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), dezenflasyon sürecinin başarıyla sürdüğünü ve enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiğini öne sürdü.

EKK'NIN 'PEMBE' EKONOMİ RAPORU

Yazılı açıklamada öne çıkan "başarı" iddiaları şöyle sıralandı:

İşsizlik oranının, serinin açıklanmaya başladığı 2005’ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği savunuldu. Ancak TÜİK son bir kaç yıldır dar tanımlı işsizliği açıklıyor bu da işsizlik verilerinin düşük olmasını sağlıyor. Yani iş bulma umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçen milyonlarca işsiz, TÜİK'e göre işsiz sayılmıyor.

REZERVLERE ÖVGÜ

Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı, ülke risk priminin (CDS) gerilediği ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiği belirtildi.

FITCH VE KREDİ NOTU

Tüm bu gelişmelerin kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından teyit edildiği ve not görünümünün pozitife çevrildiği hatırlatıldı.

Gıda, sosyal konut, lojistik ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelenin desteklendiği ifade edildi.

2026 HEDEFLERİ DE AÇIKLANDI

EKK, 2026 yılı önceliklerini verimlilik ve rekabet gücü artışı olarak belirledi:

Kritik alanlarda hayata geçirilecek reformlarla sanayinin teknolojik dönüşümünün hızlandırılacağı sözü verildi.

Korumacı politikaların arttığı dünyada, başta AB olmak üzere ticaret ortaklarıyla ilişkilerin güçlendirileceği ve pazar çeşitliliğinin artırılacağı vurgulandı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci​​ ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.