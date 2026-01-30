E-ticarette tüketicilerin %50'si neden sepeti terk ediyor?

Çevrimiçi bir değişim platformundan bir şey sipariş ettiğimizde, resimde gördüğümüz gibi olacağını düşünmeye alışkınız. Ancak üretken yapay zeka algoritmalarının müdahalesi, web değişim platformlarındaki görsel içeriği de değiştiriyor ve sipariş verirken gördüğümüzden oldukça farklı bir şey almayı bekleyebiliriz. Photoroom, "Çevrimiçi Değişim Platformlarında GenAI'nin Durumu 2026" raporunda bu soruna değindi.

GÜVEN BEKLENTİLERİ

Tüketicilerin dörtte üçünden fazlası, çevrimiçi pazar yerlerinin ürün listelemelerinin, görsel içerik de dahil olmak üzere, doğru ve güvenilir olmasını sağlamasını bekliyor. Rapor ayrıca, her beş kişiden ikisinin, listelemelerdeki ürün görselleri, stilleri veya markalamasındaki farklılıkların çevrimiçi pazar yerini güvenilmez gösterdiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Rapor, yapay zekâ tarafından düzenlenmiş görsellere karşı artan hassasiyeti vurguluyor. Tüketicilerin yarısından fazlası, kötü hazırlanmış, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş veya aşırı derecede düzenlenmiş ürün görsellerinin çevrimiçi satıcılara olan güvenlerini azalttığını söylüyor.

Yine, tüketicilerin yarısından fazlası bir görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğunu veya yapay zeka ile kötü bir şekilde düzenlendiğini anlayabildiklerini söylüyor. Çalışma, açıkça belirtilmiş olsa bile, tüketicilerin yalnızca üçte birinin yapay zeka ile geliştirilmiş ürün görsellerinden rahatsızlık duymadığını ortaya koydu.

PEKİ, SUÇLU KİM?

Araştırmaya göre, tüketici memnuniyetsizliğinin çoğu zaman bireysel satıcılardan ziyade çevrimiçi pazar yerlerine yöneldiği görülüyor. Tüketicilerin dörtte birinden fazlası, ürün görsellerinin yanıltıcı olması durumunda satıcıdan ziyade ticaret platformunun yönetimini suçluyor. Bu oran 18-24 yaş arası kişilerde %40'a çıkıyor.

Photoroom'a göre bu, çevrimiçi satış platformları için büyük bir risk oluşturuyor. Raporda, genç alıcıların ilan kalitesine ve görüntünün güvenilirliğine daha güçlü tepkiler gösterdiği ve birçok pazar için önemli bir hedef kitleyi temsil ettiği belirtiliyor.

TEDARİKÇİ RİSKİ

Araştırma sonuçları, daha net ürün görsellerinin insanların alışveriş yaptığı yerleri etkileyebileceğini gösteriyor. Tüketicilerin yarısından fazlası, başka bir platform daha net ve doğru ürün görselleri sunarsa alışveriş platformlarını değiştirmeye istekli.

Bu tür bir geçiş niyeti, genç yaş gruplarında daha yüksek. Rapora göre, 25-34 yaş arası kişilerin %67'si bu koşullar altında başka bir sağlayıcıya geçiş yapacak. Aynı durum 18-24 yaş arası kişiler için de geçerli, %64.

Photoroom, görüntü kalitesinin ve iyi görünümün satın alma noktasında tüketici davranışını etkilediğini belirtiyor. Bu durum ayrıca, ürün ve hizmetlerin fiyat karşılaştırmasının artması ve reklamlar gerçekçi görünmediğinde belirli bir platforma olan sadakatin azalmasıyla da ilişkilendiriliyor.

İŞ AKIŞLARINDA YAPAY ZEKA ETKİSİ

Genel olarak, pazar yeri operasyonlarında üretken yapay zekanın kullanımı artmaktadır. Listeleme ve kalite güvence iş akışlarında deneme aşamasından daha yaygın benimsemeye doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Yapay zeka en yaygın olarak katalog yapılandırması, listeleme iyileştirmesi ve operasyonel kalite güvencesi gibi alanlarda kullanılmaktadır .

Photoroom CEO'su Matt Ruif, "Pazaryerleri, yapay zekanın yalnızca kolaylık sağlamakla kalmayıp, güveni ve dönüşümü artıran iş akışlarına entegre edildiği bir aşamaya giriyor. Veriler, alıcıların platformlardan giderek daha büyük ölçekte bir kalite filtresi görevi görmelerini beklediğini gösteriyor. Görüntüler sahte, gerçekçi olmayan, yanıltıcı göründüğünde güven hızla azalıyor ve bu risk artık bireysel satıcılara değil, pazaryerinin kendisine atfediliyor" dedi.