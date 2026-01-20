Dünyanın en büyük elektrikli feribotu suya indi

Dünyanın en büyük bataryalı elektrikli gemisi, Avustralya'nın Hobart kentindeki Derwent Nehri'nde liman denemelerine başladı. Yerel gemi inşa şirketi Incat Tasmania, 130 metrelik gemiyi testlere tabi tutarak, inşa aşamasından işletme aşamasına geçişi işaret ediyor.

Güney Amerika feribot işletmecisi Buquebus için inşa edilen Hull 096, bugüne kadar inşa edilmiş en büyük alüminyum feribot ve türünün en büyük elektrikli gemisidir.

Gemi, 40 MWh kurulu kapasiteye sahip 5.000'den fazla batarya ile çalışıyor ve hizmete girdiğinde 2.100 yolcu ve 225 araç taşıyabilecek.

Gemi üreticisi Incat, geminin elektrik motorlarını ilk kez geçen ay çalıştırdı ve liman denemelerinin başlatılmasının, bu büyüklükteki bir geminin tamamen bataryalarla çalışmasının ilk örneği olduğunu söyledi.

Incat Yönetim Kurulu Başkanı Robert Clifford, "096 gövdeli bir geminin kendi bataryalı elektrik gücüyle hareket ettirilmesi, bu ölçekte bir dünya ilki. Bu, elektrikli tahrikin büyük ticari gemiler için uygulanabilir olduğunu doğruluyor," dedi.

Başarılı denemeler, geminin denize indirilmesini "büyük ölçekli elektrikli gemi taşımacılığı için önemli bir adım" haline getirecek.

Liman denemeleri, Derwent Nehri üzerinde dikkatlice yönetilen bir dizi hareketi içerir ve bu sayede mürettebat, geminin tahrik sistemini, manevra kabiliyetini, kontrol sistemlerini ve gemi üzerindeki operasyonel özelliklerini gerçek dünya koşullarında test edebilecektir.

"Liman denemeleri, tüm sistemlerin suda nasıl birlikte çalıştığını test etmemizi sağlıyor. Bu, teslimata doğru atılmış önemli bir adım ve sürdürülebilir gemi inşaatının evriminde bir diğer önemli kilometre taşıdır," diye övündü gemi inşa şirketi.