Dünyanın dev bankaları açıkladı: Altın mı Bitcoin mi? Bu cevap şaşırttı!

Dünyanın dev bankaları açıkladı: Altın mı Bitcoin mi? Bu cevap şaşırttı!
Yayınlanma:
Küresel piyasalarda dalgalanmanın arttığı haftada altın ve Bitcoin yolları ayırdı. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan ve Alman Deutsche Bank tarafından yayımlanan raporlar, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasına dikkat çekerken, özellikle Bitcoin için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Küresel piyasalarda rezerv para birimlerine alternatif arayan yatırımcılar için hareketli bir hafta geride kaldı. Jeopolitik risklerin etkisiyle "güvenli liman" talebi gören altın, haftalık bazda %1,41 yükselişle 4 bin 964 dolardan kapanış yaparak direncini korudu.

Kriptoda ne oluyor? Bitcoin daha düşecek mi? Düşüşün 3 nedeni!Kriptoda ne oluyor? Bitcoin daha düşecek mi? Düşüşün 3 nedeni!

Buna karşın, risk iştahındaki azalma ve kurumsal fon hareketleri Bitcoin'de %8,3'lük bir değer kaybını beraberinde getirdi.

ALTININ ONS FİYATINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

2024/03/11/ons-altin-hxc4.webp

Hafta içinde 4 bin 402 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, bu noktadan gelen güçlü alımlarla toparlanarak yatırımcısına haftalık bazda getiri sağladı.

Haftalık Kapanış: 4 bin 964 Dolar.

Haftalık Değişim: +%1,41.

BITCOIN'DE KURUMSAL ETF ÇIKIŞLARI BASKI YARATTI

Kripto para piyasasının lokomotifi olan Bitcoin, geçen haftayı 76 bin 888 dolardan kapatırken, bu haftayı 70 bin 500 dolar seviyelerinde tamamladı. Hafta içinde 59 bin 930 dolara kadar iğne atan Bitcoin'deki düşüşün ana nedeni olarak kurumsal yatırımcıların ETF (Borsa Yatırım Fonu - Exchange Traded Fund) kanadındaki satışları gösterildi.

Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadıHerkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı

Ocak Ayı Bilançosu: ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden Ocak ayında 3 milyar doların üzerinde net çıkış yaşandı.

Önceki Aylar: Kasım ayında 7 milyar dolar, Aralık ayında ise 2 milyar dolarlık çıkış kaydedilmişti.

JP MORGAN: "BITCOIN ÜRETİM MALİYETİNİN ALTINDA"

2021/12/04/bitcoin.jpg

Piyasalardaki bu ayrışmayı değerlendiren JP Morgan analistleri, yatırımcılar için çarpıcı bir veriye dikkat çekti. Bankanın hesaplamalarına göre:

Üretim Maliyeti: Bir adet Bitcoin'in madencilik yoluyla üretim maliyeti ortalama 87 bin dolar.

Fiyat Avantajı: Mevcut piyasa fiyatının (70.500 dolar), üretim maliyetinin oldukça altında seyretmesi nedeniyle Bitcoin'in uzun vadeli yatırımcılar için "cazip bir giriş noktası" sunduğu ifade edildi.

Deutsche Bank analistleri ise Bitcoin'deki son düşüşü panik satışından ziyade, kurumsal kar realizasyonu ve fon rotasyonu olarak yorumladı.

İki dev bankanın analizleri, altının kısa vadeli koruma sağladığı, Bitcoin'in ise yapısal maliyetler göz önüne alındığında uzun vadeli potansiyel taşıdığı ortak paydasında birleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Ekonomi
Bu ülkede Porsche almak peynir ekmek almak gibi!
Bu ülkede Porsche almak peynir ekmek almak gibi!
Eti, Amerika'nın dev atıştırmalığını satın aldı
Eti, Amerika'nın dev atıştırmalığını satın aldı