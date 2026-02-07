Dünyanın dev bankaları açıkladı: Altın mı Bitcoin mi? Bu cevap şaşırttı!

Küresel piyasalarda rezerv para birimlerine alternatif arayan yatırımcılar için hareketli bir hafta geride kaldı. Jeopolitik risklerin etkisiyle "güvenli liman" talebi gören altın, haftalık bazda %1,41 yükselişle 4 bin 964 dolardan kapanış yaparak direncini korudu.

Buna karşın, risk iştahındaki azalma ve kurumsal fon hareketleri Bitcoin'de %8,3'lük bir değer kaybını beraberinde getirdi.

ALTININ ONS FİYATINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Hafta içinde 4 bin 402 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, bu noktadan gelen güçlü alımlarla toparlanarak yatırımcısına haftalık bazda getiri sağladı.

Haftalık Kapanış: 4 bin 964 Dolar.

Haftalık Değişim: +%1,41.

BITCOIN'DE KURUMSAL ETF ÇIKIŞLARI BASKI YARATTI

Kripto para piyasasının lokomotifi olan Bitcoin, geçen haftayı 76 bin 888 dolardan kapatırken, bu haftayı 70 bin 500 dolar seviyelerinde tamamladı. Hafta içinde 59 bin 930 dolara kadar iğne atan Bitcoin'deki düşüşün ana nedeni olarak kurumsal yatırımcıların ETF (Borsa Yatırım Fonu - Exchange Traded Fund) kanadındaki satışları gösterildi.

Ocak Ayı Bilançosu: ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden Ocak ayında 3 milyar doların üzerinde net çıkış yaşandı.

Önceki Aylar: Kasım ayında 7 milyar dolar, Aralık ayında ise 2 milyar dolarlık çıkış kaydedilmişti.

JP MORGAN: "BITCOIN ÜRETİM MALİYETİNİN ALTINDA"

Piyasalardaki bu ayrışmayı değerlendiren JP Morgan analistleri, yatırımcılar için çarpıcı bir veriye dikkat çekti. Bankanın hesaplamalarına göre:

Üretim Maliyeti: Bir adet Bitcoin'in madencilik yoluyla üretim maliyeti ortalama 87 bin dolar.

Fiyat Avantajı: Mevcut piyasa fiyatının (70.500 dolar), üretim maliyetinin oldukça altında seyretmesi nedeniyle Bitcoin'in uzun vadeli yatırımcılar için "cazip bir giriş noktası" sunduğu ifade edildi.

Deutsche Bank analistleri ise Bitcoin'deki son düşüşü panik satışından ziyade, kurumsal kar realizasyonu ve fon rotasyonu olarak yorumladı.

İki dev bankanın analizleri, altının kısa vadeli koruma sağladığı, Bitcoin'in ise yapısal maliyetler göz önüne alındığında uzun vadeli potansiyel taşıdığı ortak paydasında birleşti.