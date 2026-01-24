Döviz borcu olanlar dikkat! Oranlar belli oldu

Borsada rayici bulunmayan yabancı paraların 2025 yılı değerlemelerine esas teşkil edecek kurlar resmiyet kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme, döviz cinsinden borcu veya alacağı olan milyonlarca yurttaşı ve işletmeyi doğrudan ilgilendiriyor.

VERGİ USUL KANUNU'NDA 2025 DEĞERLEMESİ

Yeni tebliğe göre, borsada işlem görmeyen yabancı paralar ile bu paralar üzerinden yapılan senetli ve senetsiz borç ve alacakların değerlemesinde, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak kurlar esas alınacak.

Bakanlığın değerleme gününde kur ilan etmediği durumlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kurlar devreye girecek.

Yapılan düzenleme kapsamında şu uygulama yöntemleri izlenecek:

Efektif cinsinden yabancı paralar (nakit paralar) için efektif alış kuru uygulanacak.

Döviz cinsinden yabancı paralar ve alacaklar içinse döviz alış kuru geçerli olacak.

Senetli ve senetsiz tüm alacak ve borçlar bu kurlar üzerinden hesaplanarak vergi matrahına eklenecek.

BANKALAR İÇİN AYRI KUR DÜZENLEMESİ

Vergi uygulamaları çerçevesinde bankalar için farklı bir yol haritası çizildi. Bankalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme işlemlerinde tebliğle belirlenen kurlar yerine, bizzat fiilen uyguladıkları alış kurlarını kullanacaklar.

Döviz borcu nedeniyle batan şirketlere 1 yıl süre tanındı

Ancak bu kurların Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara tam uyumlu olması zorunlu tutuluyor.

Bu teknik düzenleme, döviz kurlarındaki tırmanış nedeniyle Türk Lirası karşılığı artan varlıkların vergilendirilmesini sağlayarak, bütçeye ek kaynak aktarımı anlamına geliyor.

Ancak milyonlarca küçük işletmeci için bu durum, cebine girmeyen ama döviz artışından kaynaklanan "kağıt üzerindeki karların" vergisini ödeme yükümlülüğü yaratıyor.