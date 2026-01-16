Doların 51 lira olacağı tarihi açıkladı: Hazırlığını yaptı

ING Global, Türkiye tahminlerini belirlerken doların 51 lira olacağı tarihi açıkladı. Döviz kurunun bu yıl da dezenflasyon sürecinin en önemli destekçisi olacağını öngören ING, o tarih için hazırlığını yaptı.

ING Global, Tükiye için 2026 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 22 olarak belirlerken dezenflasyon sürecinde döviz kurunun etkili olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Türk lirasının yıl içindeki olası değer kaybını da hesaplayan ING, dolar kurunda beklediği değişimi ay ay ortaya koydu.

DEV BANKA HAZIRLIĞINI YAPTI

Bankacılık devi tarafından yayımlanan güncel raporda, 2026 yılı sonuna ilişkin makroekonomik beklentiler paylaşıldı. Kurum, söz konusu dönem için enflasyon tahminini yüzde 22 seviyesinde belirlerken, para politikasında beklenen gevşeme döngüsüyle uyumlu olarak politika faizi öngörüsünü yüzde 27 düzeyine çekti.

Para politikasındaki faiz indirim adımlarının süreceği tahmin edilen analizde, enflasyon görünümü üzerindeki risk faktörlerine de değinildi. Raporda, asgari ücret artış oranları ve küresel enerji fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmaların, enflasyon üzerinde "belirgin şekilde yukarı yönlü" bir risk teşkil ettiğinin altı çizildi.

dolarin-51-lira-olacagi-tarihi-acikladi-hazirligini-yapti-4.jpg

Döviz kurlarına yönelik kısa ve orta vadeli projeksiyonlarını güncelleyen kurum, Türk lirasının nominal bazda değer kaybedeceği bir senaryo üzerinde durdu. Ancak bu değer kaybının enflasyonun altında kalmasıyla birlikte, Türk lirasının "reel değerlenme" sürecini devam ettireceği öngörüldü.

DOLARIN 51 LİRA OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Analizde, döviz kurunun 2026 yılında da dezenflasyon sürecinin en temel destekçilerinden biri olması bekleniyor. ING analistleri; yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışların TCMB'nin enflasyon hedefleriyle paralel seyretmesinin beklentileri çıpalamaya yardımcı olacağını, TL'deki istikrarlı seyrin ise ithalat maliyetleri kanalıyla enflasyonist baskıyı sınırlayacağını kaydetti.

dolarin-51-lira-olacagi-tarihi-acikladi-hazirligini-yapti-3.jpg

Doların ekonomi yönetiminin politikalarında destekçi olacağını düşünen ING, yine de yıl sonu için doların Türk lira karşısında 7 lira değer kazanacağını tahmin etti. Doların TL karşısındaki yükselişini ay ay hesaplayan ING, şu beklentileri paylaştı:

VadeTahmin Edilen Değer (TL)
1 Aylık43,70 TL
3 Aylık45,10 TL
6 Aylık47,20 TL
12 Aylık (Yıl Sonu)51,00 TL

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz’ün görüşlerine de yer verilen raporda, bankacılık sektörünün finansal performansına ilişkin beklentiler detaylandırıldı. Gökgöz, 2026 yılında faiz oranlarındaki düşüş eğilimiyle birlikte sektör genelinde net faiz marjlarının iyileşme göstereceğini vurguladı.

dolarin-51-lira-olacagi-tarihi-acikladi-hazirligini-yapti-2.jpg

Faiz indirimlerinin bankaların fonlama maliyetlerini aşağı çekmesiyle beraber, sektör performansının 2025 yılına oranla daha güçlü bir noktaya taşınması bekleniyor. Bu süreçte düşük faiz ortamının, bankacılık sektörünün genel kârlılık ve operasyonel yapısı üzerinde destekleyici bir rol oynaması öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

