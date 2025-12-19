Dolar yükseldi 43 TL'ye doğru gidiyor!

Dolar yükseldi 43 TL'ye doğru gidiyor!
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar haftanın son gününde TL karşısında hızla değer kazanırken 43 lira sınırına bir adım daha yaklaştı. Euro ise daha sakin bir yükseliş gösterdi.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor. Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro geçen hafta TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Bu eşikten devam eden euro 19 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,18 TL'den işlem görüyor. Euro TL karşısında düne göre geri çekilirken dolar bu sabah yüksek bir giriş yaptı.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,25

ALIŞ(TL) 42,7859

SATIŞ(TL) 42,8323

Euro % 0,05

ALIŞ(TL) 50,1899

SATIŞ(TL) 50,2202

İngiliz Sterlini % 0,13

ALIŞ(TL) 57,2539

SATIŞ(TL) 57,2900

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

