Dolar TL ne kadar oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kuru
Alım-satım yapacaklar dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ediyorlar. Peki dolar TL 2 Aralık gününe nasıl başladı? İşte güncel döviz kuru...

Piyasalarda, döviz kurunda yeni haftadaki hareketlilik takip ediliyor. Dolar ve euro TL karşısında değer kazanmayı sürdürürken haftaya sakin bir giriş yaptılar.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

2 Aralık 2025 Sal sabahı serbest piyasada dolar, euro ve sterlin şöyle değerlendi:

ABD Doları % 0,10

ALIŞ(TL) 42,4513

SATIŞ(TL) 42,4732

Euro % 0,13

ALIŞ(TL) 49,3257

SATIŞ(TL) 49,3642

İngiliz Sterlini % 0,15

ALIŞ(TL) 56,1506

SATIŞ(TL) 56,1928

Bakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldıBakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldı

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

Dev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacakDev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacak

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

