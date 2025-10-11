Dolar TL ne kadar oldu?

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Küresel piyasalarda faiz kararları ve iç politik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor. Yurt içinde enflasyon beklentileri yüksek seyrini korurken, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ve tahvil piyasasındaki satışlar döviz kurlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE GERİLEME

Geçtiğimiz haftalarda TCMB rezervlerindeki zayıflama kur üzerinde etkili oldu. Bankanın brüt döviz rezervleri, eylül ayının son haftasında yaklaşık 2,3 milyar dolar azalarak 82,4 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasalarda “savunma kapasitesi azalıyor” algısına yol açarken TL üzerindeki baskıyı artırdı.

KÜRESEL RİSKLER VE ABD DOLARININ GÜÇLENMESİ

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileriyle dolar endeksi (DXY) yeniden 108 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, gelişen ülke para birimlerinin genelinde olduğu gibi TL’de de zayıflamaya neden oldu. Öte yandan, Fed üyelerinden gelen “faizler uzun süre yüksek kalabilir” mesajı, dolar talebini desteklemeye devam ediyor.

İÇ POLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

19 Mart’taki İBB operasyonu ve CHP Kurultayı’na ilişkin dava süreci, yabancı yatırımcı nezdinde siyasi risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından borsada satışlar hızlanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi. Analistler, “siyasi belirsizlik ortamının yatırımcı güvenini zayıflattığını” sık sık vurguluyor. Son bir haftada siyaset sahnesindeki sakinlik ekonomide de ivmeleri yukarı çevirdi. Bu hafta açıklanan Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

11 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,27

ALIŞ(TL) 41,8063

SATIŞ(TL) 41,8554

Euro % 0,45

ALIŞ(TL) 48,6125

SATIŞ(TL) 48,6486

İngiliz Sterlini % 0,45

ALIŞ(TL) 55,8271

SATIŞ(TL) 55,9208