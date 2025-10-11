Dolar TL ne kadar oldu?

Dolar TL ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. "Dolar TL ne kadar oldu?" "Euro yükseldi mi?" sorularına cevap arıyorlar. İşte güncel tablo...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Küresel piyasalarda faiz kararları ve iç politik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor. Yurt içinde enflasyon beklentileri yüksek seyrini korurken, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ve tahvil piyasasındaki satışlar döviz kurlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE GERİLEME

Geçtiğimiz haftalarda TCMB rezervlerindeki zayıflama kur üzerinde etkili oldu. Bankanın brüt döviz rezervleri, eylül ayının son haftasında yaklaşık 2,3 milyar dolar azalarak 82,4 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasalarda “savunma kapasitesi azalıyor” algısına yol açarken TL üzerindeki baskıyı artırdı.

Dünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdüDünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdü

KÜRESEL RİSKLER VE ABD DOLARININ GÜÇLENMESİ

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileriyle dolar endeksi (DXY) yeniden 108 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, gelişen ülke para birimlerinin genelinde olduğu gibi TL’de de zayıflamaya neden oldu. Öte yandan, Fed üyelerinden gelen “faizler uzun süre yüksek kalabilir” mesajı, dolar talebini desteklemeye devam ediyor.

Siyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadıSiyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadı

İÇ POLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

whatsapp-image-2025-09-15-at-15-24-07.jpeg

19 Mart’taki İBB operasyonu ve CHP Kurultayı’na ilişkin dava süreci, yabancı yatırımcı nezdinde siyasi risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından borsada satışlar hızlanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi. Analistler, “siyasi belirsizlik ortamının yatırımcı güvenini zayıflattığını” sık sık vurguluyor. Son bir haftada siyaset sahnesindeki sakinlik ekonomide de ivmeleri yukarı çevirdi. Bu hafta açıklanan Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

11 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,27

ALIŞ(TL) 41,8063

SATIŞ(TL) 41,8554

Euro % 0,45

ALIŞ(TL) 48,6125

SATIŞ(TL) 48,6486

İngiliz Sterlini % 0,45

ALIŞ(TL) 55,8271

SATIŞ(TL) 55,9208

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Ekonomi
Altın rekor kırdıkça Türkiye kaybetti: Ünlü ekonomist cebinizden çıkan parayı açıkladı
Altın rekor kırdıkça Türkiye kaybetti: Ünlü ekonomist cebinizden çıkan parayı açıkladı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı