Dolar ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Peki dolar TL ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte detaylar...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Küresel piyasalarda faiz kararları ve iç politik gelişmelerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor. Yurt içinde enflasyon beklentileri yüksek seyrini korurken, Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ve tahvil piyasasındaki satışlar döviz kurlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE GERİLEME

Geçtiğimiz haftalarda TCMB rezervlerindeki zayıflama kur üzerinde etkili oldu. Bankanın brüt döviz rezervleri, eylül ayının son haftasında yaklaşık 2,3 milyar dolar azalarak 82,4 milyar dolara geriledi. Bu durum, piyasalarda “savunma kapasitesi azalıyor” algısına yol açarken TL üzerindeki baskıyı artırdı.

Dünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdüDünya çift kazandı biz kaybettik: Siyasi kriz cepten götürdü

KÜRESEL RİSKLER VE ABD DOLARININ GÜÇLENMESİ

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileriyle dolar endeksi (DXY) yeniden 108 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, gelişen ülke para birimlerinin genelinde olduğu gibi TL’de de zayıflamaya neden oldu. Öte yandan, Fed üyelerinden gelen “faizler uzun süre yüksek kalabilir” mesajı, dolar talebini desteklemeye devam ediyor.

Siyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadıSiyasi gerilim nefes aldırmadı: Rezervler toparlayamadı

İÇ POLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

whatsapp-image-2025-09-15-at-15-24-07.jpeg

19 Mart’taki İBB operasyonu ve CHP Kurultayı’na ilişkin dava süreci, yabancı yatırımcı nezdinde siyasi risk algısını artırdı. Bu gelişmelerin ardından borsada satışlar hızlanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler gözlendi. Analistler, “siyasi belirsizlik ortamının yatırımcı güvenini zayıflattığını” sık sık vurguluyor. Son bir haftada siyaset sahnesindeki sakinlik ekonomide de ivmeleri yukarı çevirdi. Bu hafta açıklanan Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

10 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,21

ALIŞ(TL) 41,8183

SATIŞ(TL) 41,8303

Euro % -0,06

ALIŞ(TL) 48,3906

SATIŞ(TL) 48,4007

İngiliz Sterlini % -0,01

ALIŞ(TL) 55,6527

SATIŞ(TL) 55,6675

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

