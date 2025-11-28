Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu?
Alım-satım yapacakların yakından takip ettiği döviz kuru haftanın son gününde dolar tarafından yükselişe geçti. Euro hareketsiz kaldı. İşte dolar ve euroda güncel tablo...

Piyasalarda, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. dolar TL karşısında değer kazanmayı sürdürürken euro haftanın son gününe hareketsiz girdi.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

28 Kasım 2025 Cuma sabahı serbest piyasada dolar, euro ve sterlin şöyle değerlendi:

ABD Doları % 0,17

ALIŞ(TL) 42,4905

SATIŞ(TL) 42,5088

Euro % 0,00

ALIŞ(TL) 49,2358

SATIŞ(TL) 49,3107

İngiliz Sterlini % 0,09

ALIŞ(TL) 56,2172

SATIŞ(TL) 56,3470

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

