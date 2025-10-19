Doğalgazda kademeli fatura dönemi geliyor! Erzurumlu ile İstanbullu aynı ödemeyecek

Yayınlanma:
Enerji Bakanlığı, yılbaşında elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçmeyi amaçlıyor. Yeni sistemle birlikte, batıdan doğuya doğalgaz kademesinin artırılması hedeflenirken doğalgaz kademesi illere göre belirlenecek ve kış aylarının sert geçtiği iller gözetilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılbaşından itibaren aynı elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademe uygulamasına geçmeyi amaçlıyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek. İllere göre farklı olarak belirlenecek doğalgaz kademesinde, kış aylarının sert geçtiği bölgeler gözetilecek.

Bu yıl elektrik ve doğalgazda desteklemelerin tutarı 600 milyar TL'yi bulurken bu tutara borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde desteklerin devlete maliyeti 850 milyar liraya ulaşacak. Doğalgazda sübvansiyon hala yüzde 60 olarak uygulanırken 100 liralık doğalgaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

HER İLE GÖRE KADEME BELİRLENECEK!

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, desteklerin her haneye eşit olarak yapılması dar, orta ve yüksek gelirli haneler arasında gelir adaletsizliği artırırken bakanlık bunun önüne geçmek için tüketimi yüksek haneleri yüksek gelir grubu sayarak doğalgazda da bu gruba desteği kaldıracak.

İllerin kış ayları doğalgaz tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak her ile göre bir kademe belirlenecek. İklim koşulları gereği diğer illere nazaran daha soğuk iller için yeni uygulamada pozitif ayrımcılık yapılacak. Ülkenin doğusu ile batısı kış aylarında çok farklı sıcaklık değerlerini gördüğü için kışı sert geçiren iller söz konusu modelde gözetilmiş olacak.

ERZURUM VE İSTANBUL AYNI OLMAYACAK!

Yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğalgaz tüketimi ortalamalarının esas alınacağı bildirilirken geçtiğimiz ocak ayında Marmara bölgesindeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.

Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak. İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğalgaz tüketimi esas alınacak. Söz konusu rakamlara son şekli Bakanlık verecek. Söz konusu modelde, bu illerde ortalama tüketimden yüzde 50 fazlasını tüketenlerin desteklemeden çıkarılması değerlendiriliyor. Bu örneğe göre, Ankara'da 270, İstanbul'da yaklaşık 230, Erzurum'da 345 metreküp aylık tüketimi aşanlar desteklemeden çıkarılacak.

İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtıİstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı

VATANDAŞLARIN YÜZDE 84’Ü ETKİLENMEYECEK!

Söz konusu düzenlemeden vatandaşların yüzde 84'ü etkilenmeyecek. Toplam gazın neredeyse yarısını kalan yüzde 16'lık kesim tüketirken, bunlar geliri yüksek hane kategorisinde değerlendirerek doğalgazın gerçek maliyetiyle karşı karşıya kalacak. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaparak, hatanın giderilmesini talep edebilecek. Vatandaşlar doğalgaz faturaları üzerinde aylık doğalgaz tüketimlerinin kaç metreküp olduğunu görebiliyor.

BÖLGE BÖLGE HANELERİN KULLANDIĞI GAZ MİKTARI (M3)

Marmara: 155

Ege ve İç Anadolu: 180

Karadeniz: 175

Güney Doğu Anadolu: 195

Doğu Anadolu: 235

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

