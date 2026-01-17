Dizel pompalar bir şehirde tarihe karışıyor: İlk adımı kim atıyor?

Yayınlanma:
Dizel araç sahipleri için endişe verici bir tahmin, 2030 yılına kadar çoğu benzin istasyonunun dizel pompalarının yerini elektrikli araç şarj istasyonlarının alacağını söylüyor.

Son zamanlarda 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu yeni otomobillerin satışının yasaklanması hedefinin revize edilmesine rağmen , Avrupa Birliği hâlâ ulaşım sektöründeki emisyonları önemli ölçüde azaltmanın tek yolunun elektrikli mobiliteye geçiş olduğuna inanıyor.

Şimdi ise İngiltere'den gelen çok daha radikal bir öneri, içten yanmalı motorlar ve gelecekleri hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendiriyor. talep düşüşü nedeniyle Londra'daki bazı benzin istasyonları 2030 yılına kadar dizel satışını durduracak .

diesel-pump-1.jpg

Rapora göre, mevcut altyapı kullanılmadan kalmayacak, şarj istasyonlarına dönüştürülecek ve böylece yeni tesisler oluşturmaktan kaynaklanacak maliyetler azaltılacaktır.

Ancak, bu hükmün uygulanması, mevcut altyapının iyileştirilmesi gerekliliği, karmaşık lisanslama prosedürleri ve sunulan hizmetlerdeki değişiklik nedeniyle önemli gelir kaybına uğrayacak olan benzin istasyonu sahiplerinin olası tepkileri gibi bazı önemli engelleri beraberinde getirecektir.

diesel-pump-2.jpg

Aynı rapora göre, ulusal düzeyde de durum aynı derecede vahim; zira Birleşik Krallık'taki yaklaşık 8.400 benzin istasyonunun birçoğunun 2035 yılına kadar dizel araç sahiplerine yakıt tedarikini durduracağı tahmin ediliyor .

Düşünce kuruluşunun uzmanları, bu gelişmenin pratikte doğrulanması halinde, yollardaki dizel araç sayısındaki azalmadan kaynaklanacağını ve bunun da benzin dağıtımının benzin istasyonu sahipleri için artık karlı olmayacağı bir dönüm noktasına yol açacağını belirtiyor.

Konuyla ilgili olarak İngiliz Sun gazetesinin sunduğu verilere göre, dizel yakıt satışları düşüşte; zira 2023 yılında satılan dizel miktarı, 2017 yılına kıyasla %22 daha düşük .

diesel-pump-3.jpg

Aslında, Birleşik Krallık'ta 2025 yılında satılan otomobillerin sadece %5,1'i dizel motorlu iken, tamamen elektrikli otomobillerde bu oran %23,4'tü . Dahası, Londra'nın, özellikle Ultra Düşük Emisyon Bölgesi'nin (ULEZ) genişlemesi sayesinde, Birleşik Krallık'ta dizel otomobil bulunmayan ilk şehir olması bekleniyor.

Aslında, mevcut kısıtlamalar, eski model dizel araçların (Eylül 2015'ten önce tescil edilmiş) sürücülerini Londra'da rahatsız edilmeden dolaşabilmek için günlük 12,5 pound ( yaklaşık 15 euro) vergi ödemeye zorladı .

Bir hükümet sözcüsü bunun keyfi bir tahmin olduğunu ve böyle bir sonuca varılmasını destekleyecek gerekli bir kanıt bulunmadığını belirtti .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

