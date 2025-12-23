DİSK'ten acı rapor: Milyonlar yasal sınırın bile altında...

Yayınlanma:
DİSK tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'nin asgari ücretlilier ülkesi olduğunu orta koydu.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), milyonlarca emekçiyi ilgilendiren "Asgari Ücret Araştırması 2026" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılarak hazırlanan rapor, asgari ücretin Türkiye'de bir "taban ücret" olmaktan çıkıp "ortalama ücret" haline geldiğini gözler önüne serdi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ASGARİ ÜCRETLİ

Rapora göre, Türkiye’de özel sektörde çalışanların yüzde 46,7’si, yani yaklaşık 8,4 milyon işçi, asgari ücret ve altında bir maaşla yaşam mücadelesi veriyor. Bu oran, asgari ücretin sadece yüzde 5 fazlasını kazananlar da eklendiğinde yüzde 49,6'ya fırlıyor. Yani özel sektördeki çalışanların yarısı, asgari ücret bandına sıkışmış durumda.

YASAL SINIR BİLE HAYAL OLDU: 3.6 MİLYON KİŞİ MAĞDUR

Araştırmanın en can yakıcı kısmı ise yasal sınırın dahi altında çalıştırılan milyonlar oldu. Rapora göre tam 3,6 milyon işçi, devletin belirlediği asgari ücreti bile alamıyor.

Daha da vahimi, asgari ücretin yarısı olan 8 bin 500 TL ve altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışanların sayısı 1,6 milyona ulaşıyor. Bu veri, her 100 işçiden 9’unun derin yoksulluk pençesinde olduğunu kanıtlıyor.

KADIN EMEĞİ DAHA UCUZ

Asgari ücret tuzağının en çok kadınları vurduğu da raporda net bir şekilde görüldü. Asgari ücretin bir "kadın işçi sorunu" olduğuna dikkat çekilen raporda, kadın işçilerin yüzde 60,1’inin asgari ücret ve altında çalıştığı belirtildi. Asgari ücretin iki katından fazla kazanabilen "şanslı" kadınların oranı ise sadece yüzde 7,3’te kaldı.

KAYIT DIŞINDA VAHİM TABLO

Sigortasız ve güvencesiz çalıştırılan işçiler için tablo çok daha karanlık.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Kayıtdışı çalışan işçilerin yüzde 83,5’i asgari ücret ve altında bir gelirle çalışıyor."

Kayıt dışı çalışan her 10 işçiden 4’ü, 8 bin 500 TL’nin altında, yani neredeyse karın tokluğuna çalıştırılıyor.

MAKAS KAPANIYOR, YOKSULLUK EŞİTLENİYOR

DİSK-AR, yıllar içindeki erimeyi de gözler önüne serdi. 2012 yılında ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas daha açıkken, 2022'ye gelindiğinde bu fark hızla kapandı. Ortalama ücretin asgari ücrete oranı 2,25 kattan 1,56 kata geriledi. Bu durum, toplumun genelinin asgari ücret seviyesine doğru yoksullaştığını gösteriyor.

Kasım 2025 itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücretin, açlık sınırının yüzde 18, yoksulluk sınırının ise yüzde 76,2 altında kaldığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

