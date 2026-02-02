Dış ticarette kara delik! Açık büyüdü

Ticaret Bakanlığı’nın Ocak 2026 geçici verileri, küresel ekonomik yavaşlama ve takvim etkisinin dış ticaret rakamlarına yansıdığını gösterdi.

Bakan Ömer Bolat, Ocak ayı mal ihracatının 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 8,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Ocak ayı bilançosu, ithalatın ihracattan daha hızlı seyrettiğini bir kez daha kanıtladı:

İHRACAT: Geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azalarak 20,3 milyar dolara geriledi.

İTHALAT: Değişim göstermeyerek 28,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI: Yıllık bazda %11,2 artışla 8,4 milyar dolar oldu.

KARŞILAMA ORANI: İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında yaklaşık yüzde 71 olarak kaydedildi.

ALTIN VE ENERJİ İHRACATI FRENLEDİ

Bakan Bolat, ihracattaki düşüşün perde arkasında iki ana sektörün olduğunu belirtti:

Altın ve Mücevherat

Ocak ayında ihracatı en çok azalan kalemler arasında yer aldı.

Enerji Ürünleri

Rafine petrol ürünleri ve enerji ihracatındaki gerileme toplam rakamı aşağı çekti.

Çekirdek Denge

Altın ve enerji hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 gibi daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 92,9 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, uzun vadeli tabloya dair şu verileri paylaştı:

Yıllıklandırılmış ihracat, %3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükseldi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, 92,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hizmet ihracatı, mal ihracatındaki düşüşün aksine, hizmet ihracatı %5,5 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı.