Dış ticarette kara delik! Açık büyüdü

Dış ticarette kara delik! Açık büyüdü
Yayınlanma:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının ilk dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 gerilerken; ithalatın yerinde saydı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 11'den fazla artarak 8,4 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı’nın Ocak 2026 geçici verileri, küresel ekonomik yavaşlama ve takvim etkisinin dış ticaret rakamlarına yansıdığını gösterdi.

Bakan Ömer Bolat, Ocak ayı mal ihracatının 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 8,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

2023/09/19/ihracat-d9t7-cover-evgy-cover.jpeg

Ocak ayı bilançosu, ithalatın ihracattan daha hızlı seyrettiğini bir kez daha kanıtladı:

İHRACAT: Geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azalarak 20,3 milyar dolara geriledi.

İTHALAT: Değişim göstermeyerek 28,7 milyar dolar seviyesinde kaldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI: Yıllık bazda %11,2 artışla 8,4 milyar dolar oldu.

KARŞILAMA ORANI: İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ayında yaklaşık yüzde 71 olarak kaydedildi.

ALTIN VE ENERJİ İHRACATI FRENLEDİ

2022/01/03/altin.jpg

Bakan Bolat, ihracattaki düşüşün perde arkasında iki ana sektörün olduğunu belirtti:

Altın ve Mücevherat

Ocak ayında ihracatı en çok azalan kalemler arasında yer aldı.

Enerji Ürünleri

Rafine petrol ürünleri ve enerji ihracatındaki gerileme toplam rakamı aşağı çekti.

Çekirdek Denge

Altın ve enerji hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 gibi daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 92,9 MİLYAR DOLAR

Bakan Bolat, uzun vadeli tabloya dair şu verileri paylaştı:

Yıllıklandırılmış ihracat, %3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükseldi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, 92,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hizmet ihracatı, mal ihracatındaki düşüşün aksine, hizmet ihracatı %5,5 artarak 8,5 milyar dolara ulaştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ekonomi
BDDK'nın kararıyla 4,8 trilyon tranşlanacak
BDDK'nın kararıyla 4,8 trilyon tranşlanacak
Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu
Yeni yılın ilk zam şampiyonu belli oldu