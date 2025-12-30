Devlet desteği sınırlanıyor: Maaşından kesinti yapılanlar dikkat!

Milyonlarca kişinin gelecek kayıtlı olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olan devlet katkısı payı düşürülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 2026 bütçesiyle birlikte, milyonlarca BES katılımcısını yakından ilgilendiren bir düzenleme gündeme geldi. CNBC-e'nin haberine göre 2022 yılında yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılan devlet katkısının, yeni dönemde yüzde 20 seviyesine indirilmesi planlanıyor.

19 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı’na verilen "destek oranını belirleme" yetkisinin ardından, tasarruf sahipleri için "yüzde 30'luk altın dönem" kapanma noktasına geldi.

KATILIMCI SAYISI ARTIYOR ANCAK TEŞVİK AZALIYOR

Resmi verilere göre BES’teki katılımcı sayısı 17 milyon 850 bin kişiye ulaşırken, sistemdeki toplam birikim 2,1 trilyon lirayı buldu.

Bu devasa fonun yaklaşık 200 milyar lirası ise bugüne kadar ödenen devlet desteklerinden oluşuyor. Ekonomi yönetimi 2028 yılına kadar katılımcı sayısını 19,5 milyona çıkarmayı hedeflerken, bu hedefle çelişir şekilde sisteme girişteki en büyük motivasyon kaynağı olan devlet katkısında kesintiye gidiliyor.

Tüketiciler, bir yandan sisteme girmeye teşvik edilirken diğer yandan kazanımlarının düşürülmesiyle karşı karşıya kalıyor.

GERİYE DÖNÜK KAYIP OLMAYACAK ANCAK YENİ DÖNEM KAYIPLI BAŞLAYACAK

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre, değişiklik geriye doğru işlemeyecek. Mevcut sistemde yer alan ve tebliğ yayınlanmadan bir gün öncesine kadar ödeme yapanların yüzde 30’luk kazanımları korunacak.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlayacağı tebliğden itibaren, sisteme yatırılan her kuruş için artık yüzde 30 değil, yüzde 20 devlet katkısı hesaplanacak. Bu durum, tasarrufuna ek katkı bekleyen ücretli çalışanların cebine girecek paranın doğrudan azalması anlamına geliyor.

GENÇLERE TEŞVİK VAADİ VE SİSTEMDE KALMA ZORUNLULUĞU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme dahil edilmesi için yeni adımlar planlanıyor.

Ancak mevcut kurallar, sistemden erken çıkanları cezalandırmaya devam ediyor. Devlet katkısının tamamına hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor.

3 yıl dolmadan sistemden çıkanlar hiçbir katkı alamazken, 6 yılda yüzde 35, 10 yılda ise yüzde 60 hak ediş sağlanabiliyor. Bu yıl katılımcılara 75 milyar lira devlet desteği ödenmesi beklenirken, oran düşüşüyle birlikte kamunun halka vereceği destek miktarında ciddi bir tasarrufa gidilmiş olacak.