Devler birleşti trilyon dolarlık şirket ortaya çıktı

Aşırı sağcı teknoloji milyarderi Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, yine Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ şirketi xAI'yi resmen bünyesine kattı. Şirketin internet sitesinde Musk’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, birleşmenin amacı ve hedefleri paylaşıldı.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ HIZLANDIRMAK" AMAÇLANIYOR

Açıklamada, xAI'nin "insanlığın geleceğini hızlandırmak" amacıyla SpaceX'e katıldığı belirtildi. Bu birleşmeyle, yapay zekâ, roketler, uzay tabanlı internet, mobil cihazlara doğrudan iletişim ve bir ifade özgürlüğü platformunu kapsayan dikey olarak entegre bir yenilik motorunun oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

UZAY TABANLI YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Mevcut yapay zekâ sistemlerinin büyük veri merkezlerine ve bunların yüksek enerji ile soğutma ihtiyaçlarına bağımlılığına dikkat çekilen açıklamada, uzun vadede kaynak yoğun çalışmaların uzaya taşınmasının "tek mantıklı çözüm" olduğu ifade edildi.

ŞİRKET DEĞERLEMESİ 1,25 TRİLYON DOLAR BEKLENİYOR

ABD basınında daha önce yer alan haberlerde, SpaceX ve xAI'ın bu yıl içinde planlanan büyük bir halka arz öncesi birleşme görüşmeleri yürüttüğü aktarılmıştı. Söz konusu haberlere göre, birleşme sonrası oluşacak şirketin toplam değerlemesinin yaklaşık 1,25 trilyon dolar olması bekleniyor.