Devasa bir otomobil fabrikası sadece 80 euroya satıldı
Yayınlanma:
Hyundai-KIA'nın Rusya pazarından çekilme kararı sonrasında, Rusya'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri sadece 80 euroya el değiştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir yıl önce, 2021'de, bu fabrika yerel pazar için 377.612 araç üretmişti ve Hyundai ile ﻿Kia uzun yıllar boyunca Rusya'daki en büyük yabancı otomobil üreticileriydi.



Ancak diğer birçok üretici gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Hyundai de işgale karşılık olarak oradaki üretimini askıya aldı . Birçok otomobil üreticisinin bu adımlarını izlemesiyle, Rus otomobil pazarının önemli bir kısmı Çinli şirketler tarafından ele geçirildi.



Hatırlatmak gerekirse, St. Petersburg'daki bu Hyundai fabrikası Aralık 2024'te Rus şirketi AGR Automotive Group'a yaklaşık 80 euro gibi sembolik bir fiyata satılmıştı . Ancak sözleşmede fabrikanın geri satın alınması hakkı da yer alıyordu.



Hyundai fabrikası

Ukrayna'daki devam eden savaş nedeniyle üretimin yeniden başlatılmasının gerçekçi olmayan bir senaryo haline gelmesiyle, Hyundai'nin iç planlarına aşina olan isimsiz bir kaynak yakın zamanda büyük bir uluslararası haber ajansına şunları söyledi: "Hisseleri geri satın alma konumunda değiliz."

Hyundai-KIA'nın Rusya pazarına geri dönmeme niyeti doğrulandı ; Koreli grup, geçen ay süresi dolan Rusya'daki fabrikasını geri satın alma hakkını kullanmadı ve bu da fabrikanın kalıcı olarak Rusların eline geçmesine yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

