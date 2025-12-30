Dev zam geliyor! Son 2 gün

2026 yılına girmeye sayılı saatler kala, emeklilik hayali kuran milyonlar için kritik geri sayım başladı. Güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamlarındaki değişimler nedeniyle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma maliyetleri 1 Ocak sabahı itibarıyla katlanacak.

Değerli kağıtlara yeni yılda yüzde 19 zam! Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı...

Az ödemeyle prim kazanmak isteyen emekli adaylarının, bütçelerini sarsacak bu farktan etkilenmemesi için en geç yarın mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

DOĞUM VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA %27 ARTIŞ

Yeni yılda asgari ücrete gelecek zamla birlikte borçlanma maliyetleri de yukarı çekilecek. Mevcut sistemde doğum borçlanması yapan bir kişi, bir aylık en düşük prim için 8 bin 321 lira öderken, bu tutar 1 Ocak'tan itibaren 10 bin 569 liraya fırlayacak.

Tek bir çocuk için 2 yıllık borçlanma bedeli ise 199 bin 722 liradan 253 bin 670 liraya ulaşacak. Bugün başvuran bir anne, 2 yıllık borçlanmada 53 bin 948 liralık bir ek yükten kurtulmuş olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA REKOR ZAM: %79

Askerlik borçlanması yapmak isteyen erkek sigortalılar için tablo çok daha ağır. Asgari ücret artışının yanı sıra, borçlanma oranının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılması planlanıyor.

Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı

Bu çifte artışla birlikte; 1 aylık askerlik borçlanması 8 bin 321 liradan 14 bin 863 liraya, 18 aylık borçlanma ise 149 bin 792 liradan 267 bin 543 liraya yükselecek. Yarın akşama kadar başvurusunu yapmayan bir kişi, sadece 18 aylık prim için fazladan 117 bin 751 lira ödemek zorunda kalacak.

ESNAF VE BAĞ-KUR'LU İÇİN DE MALİYET KATLANDI

Düzenleme sadece SSK’lıları değil, araba sahiplerini ve küçük işletme sahibi olan Bağ-Kur’luları da doğrudan etkiliyor. Prim günlerini canlandırmak (ihya) isteyen esnaf için ödeme tutarı yüzde 64,48 oranında artacak.

Mevcut durumda 1 aylık ihya için 9 bin 36 lira ödeyenler, 1 Ocak'tan sonra aynı işlem için 14 bin 863 lira verecek. 2 yıllık bir ihya işleminde cebinden çıkacak tutar ise 216 bin liradan 356 bin liraya fırlayacak.

BAŞVURU İÇİN SON ŞANS E-DEVLET

Milyonlarca kişi için borçlanma başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ancak avantajı kaybetmemek için sadece başvuru yapmak yeterli değil; başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelecek tebligatın ardından belirlenen yasal süreler içinde ödemenin de yapılması şart.

Doğum ve askerlik borçlanmasında 1 ay, yurt dışı borçlanmasında ise 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.