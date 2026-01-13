Dev fabrika işsiz kalanlara 380 milyon TL verdi

Audi’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Vorst bölgesinde yer alan üretim tesisinde perde geçen yıl şubat ayında kapandı. Q8 e-tron modelinin üretiminin sona ermesiyle birlikte fabrikanın faaliyetlerine son verilmesi, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu. Hem Audi bünyesinde görev yapan mavi ve beyaz yakalı personel hem de tedarikçi firmalarda çalışanlar bu süreçten doğrudan etkilendi.

3 BİN İŞÇİYE 380 MİLYON TL DESTEK

Yaşanan istihdam kaybının ardından Avrupa Komisyonu devreye girdi. Komisyon, işsiz kalan çalışanların yeniden iş gücüne kazandırılması amacıyla önemli bir destek paketi hazırladı. Planlanan destek kapsamında, 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi firma çalışanı olmak üzere toplamda 3 bini aşkın kişi için 7,5 milyon euroluk (yaklaşık 380 milyon TL) kaynak ayrılması öngörülüyor.

Söz konusu fonun; kariyer danışmanlığı hizmetleri, mesleki beceri kazandırmaya yönelik eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenler için teşvikler gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor. Böylece kapanmanın yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerin azaltılması amaçlanıyor.

Öte yandan fabrikanın kapanmasının ardından bölgede kurulan istihdam ofisi aracılığıyla yürütülen çalışmaların ilk sonuçları da gelmeye başladı. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi.

Avrupa Birliği desteğinin, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Onayın ardından destek paketinin, daha önce yapılan bazı harcamaları da geriye dönük olarak kapsayacağı ifade ediliyor.