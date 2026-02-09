Dev bankanın müdürü değerlendirdi: Merkez Bankası faizi sabit tutabilir

Dev bankanın müdürü değerlendirdi: Merkez Bankası faizi sabit tutabilir
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın mart ayı para politikası kararına ilişkin, Ocak ayı enflasyon verilerine işaret ederek faizi sabit tutma olasılığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı para politikası kararına ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan değerlendirme geldi. Aran, 2026 Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin mart ayında faizi sabit tutma (pas geçme) olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Hakan Aran, CNBC-e yayınında yaptığı değerlendirmelerde, Ocak ayında gerçekleşen %4,84’lük enflasyon oranının beklentilerin üzerinde gelerek "moral bozduğunu" ifade etti. Bu gelişme doğrultusunda enflasyon tahminlerinde güncelleme yapılması gerektiğini belirten Aran, TCMB ve BDDK tarafından atılan adımların fiilen faiz artırımıyla eş değer bir etki yarattığını savundu.

2026 YILI ENFLASYON VE FAİZ ÖNGÖRÜLERİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yılın geri kalanı için şu tahminlerde bulundu:

Enflasyon Hedefi: Yıl sonu enflasyonunun %23-25 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

Politika Faizi: Politika faizinin yıl sonunda %28-30 bandında olacağını öngörüyor.

Mart Ayı Kararı: TCMB’nin şubat ve mart ayı verilerini görmek isteyeceğini, bu nedenle mart ayını pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumun bankanın kararlılığını göstereceğini ifade etti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ VE RİSK PRİMİ

Aran, ülke risk primindeki (CDS) gerilemenin bankacılık sektörüne olumlu yansıdığını dile getirdi.

Aran, 2026 yılını sektörde beklentilerin iyileştiği ve öz kaynak karlılığının enflasyonun üzerine çıkabileceği bir yıl olarak değerlendirdi.

Risk algısındaki düşüş sayesinde, %7,5 faizle 7 yıl vadeli başarılı bir borçlanma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"2027 NEFES ALMA YILI OLACAK"

Hakan Aran, 2027 yılına dair iyimser bir tablo çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"2027 herkesin nefes alacağı bir yıl olacak" şeklinde belirtirken; "2027'de ekonomi politikası daha kapsayıcı bir kalkınma politikasına evrilecek. Kendi kendimize çok sorun yarattık. Şimdi sorunu çözmüş ülke olarak tekrar global ekonomide yer alacağımız yılın başlangıç yılı olarak görmek gerekiyor 2027'yi."

