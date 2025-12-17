Demeti 200 liradan kapış kapış aldılar: Talep fırladı

Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina bitkisi her yılbaşında olduğu gibi vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Yılın son günlerinde satışlarında artış yaşanan kokina, İzmirli çiçekçilerin en çok satış yaptığı ürün oldu.

İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, bu yıl ki satışların geçen yılı katladığını açıkladı.

TALEP FIRLADI

Yılbaşına kısa süre kala tezgahlardaki yerini alan kokina çiçeği, İzmir'de de yoğun talep görüyor. İzmir'de kafe ve sokak süslemelerinde de yer alan kokina, neredeyse tüm çiçekçi tezgahlarında bulunuyor. Kazım Kış, geçen yıla göre kokinaya talebin yüzde 100 arttığını söyledi.

Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçeği için hazırlıklarını tamamlayan esnaf, vatandaşların geçen yıla oranla daha çok tercih ettiğini belirtti.

1 yıl boyunca kurutmadan saklanıldığında dileğinin kabul olacağına inanılan kokina çiçeği, iki çiçeğin birleşmesiyle ortaya çıkıyor.

Yeşil kokina yaprakları arasına 'silcan' adlı kızıl bir meyvenin iple bağlanarak oluşturulan kokinalar, mutluluk, huzur ve şans ile özdeşleşmiş bir bitki olarak biliniyor.

"HERKES EVİNDE BULUNDURMAYA ÇALIŞIYOR"

Sosyal meydanın etkisiyle de geçen yıla oranla taleplerin bu yıl yüzde 100 arttığını dile getiren İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina, yılbaşının yaklaşması nedeni ile en çok tercih edilen, evlerde bulundurulması gerektiğine inanılan bir çiçek. Kokina zamanın gelmesiyle, dükkanlarda çok güzel hazırlıklar ve beraberinde hareketlilik başladı, çokça satılıyor. Dilek dilenmesi ve evde saklanması gibi ritüelleri de olunca insanlardan çok fazla ilgi ve talep gördü. Ayrıca çok pahalı olmayınca da herkes evlerinde bulundurmaya çalışıyor. Aslında çiçekçi sektörü de bereketinden faydalanmış oluyor" dedi.

DEMETİ 200 LİRADAN KAPIŞ KAPIŞ ALDILAR

Kış, "Bugün kokina demeti, 200 TL'den başlıyor. Tabii tasarım, süsleme, büyüklüğüne göre de değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar alırken de daha uzun ömürlü olması için yeşillerinin kurumamış olmasına, taze olmasına ve çiçeklerinin kırmızı renginin canlı olmasına dikkat etsinler. Kokinalar aslında hazırda bulunan bitkiler değil, 'silcan' dediğimiz çiçekler toplanarak bu kokina bitkisinin üzerine dikilerek elde ediliyor.

Yapımı çok zor. Çünkü dikenli bir bitki. Tabii yılın sonuna kadar devam ediyor satışlar. Daha sonra da bu tamamen ortadan kalkıyor. Sezonluk bir çiçek. Şu an da şehrin her bir yerinde hem dükkanların süslenmesinde hem insanların ellerinde bol bol görüyoruz" diye konuştu.