DASK teminatı yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında konut sahiplerine sunulan azami teminat tutarlarında değişikliğe gitti.

Milyonlarca konut korumasız durumda

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 1 milyon 704 bin lira olan en yüksek teminat sınırı, 2 milyon 95 bin TL’ye yükseltildi. Bu hamleyle, deprem sonrası oluşabilecek maddi hasarlar için sağlanan finansal güvencenin kağıt üzerinde artırılması hedefleniyor.

METREKARE MALİYETLERİNDE ARTIŞ

1 Ocak itibarıyla resmen yürürlüğe giren yeni tebliğ, sadece teminatları değil, hesaplama yöntemlerini de değiştirdi. Betonarme konutlar için baz alınan inşaat birim maliyetleri, metrekare başına 9 bin 884 TL olarak güncellendi. Bu maliyet artışı, doğal olarak poliçe tutarlarına da yansıdı.

Risk gruplarına göre belirlenen asgari prim tutarları, yeni maliyet kalemleri üzerinden yeniden hesaplanarak artışa gidildi.

POLİÇESİNİ GÜNCELLEMEYEN RİSK ALTINDA

Sigorta sektörü temsilcileri, hali hazırda DASK poliçesi bulunan milyonlarca ev sahibine kritik bir uyarıda bulundu.

İstanbul'da 10 evden 4'ünün deprem sigortası yok

Yeni teminat oranlarından yararlanabilmek için mevcut poliçelerde "tadilat" yapılması gerekiyor. Eğer konut sahipleri ek prim ödeyerek poliçelerini bu yeni limitlere yükseltmezlerse, deprem anında eski teminat rakamları üzerinden ödeme alacaklar. Yani inşaat maliyetleri artsa da güncellenmeyen poliçeler, hasar durumunda eski ve düşük meblağlarda kalacak.