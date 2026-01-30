Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine derlediği bilgilere göre, geçen yıl boyunca 661 milyon 199 bin madeni para tedavüle alındı.

Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, geçen yıl 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Geçen yıl en fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken, en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

EN FAZLA BASILAN PARA 1 LİRA OLDU

Madeni para adedi olarak geçen yıl en fazla basılan para 1 lira olurken, toplamda 449 milyon 652 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

DARPHANE’NİN 2024 BASIM RAKAMLARI

Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

Geçen yıl tedavüle sunulan madeni paraların miktar ve değerleri ise şu şekilde: