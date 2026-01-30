Darphane’den 25 kuruş çıkmadı

Türkiye'de geçen yıl vatandaşların cebine 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 liralık madeni para girdi. Madeni para adedi olarak geçen yıl en fazla basılan para 1 lira olurken, toplamda 449 milyon 652 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine derlediği bilgilere göre, geçen yıl boyunca 661 milyon 199 bin madeni para tedavüle alındı.

Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, geçen yıl 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Geçen yıl en fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken, en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

EN FAZLA BASILAN PARA 1 LİRA OLDU

Madeni para adedi olarak geçen yıl en fazla basılan para 1 lira olurken, toplamda 449 milyon 652 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

DARPHANE’NİN 2024 BASIM RAKAMLARI

Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

Geçen yıl tedavüle sunulan madeni paraların miktar ve değerleri ise şu şekilde:

Kaynak:AA

