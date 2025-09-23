Ciner Türkiye’den toptan çekiliyor!

Ciner Grubu, kısa süre önce medya sektöründen çekilerek Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi Can Grubu’na devretmişti. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından aktardığına göre, grup bu kez enerji alanında önemli bir satış için görüşmeler yürütüyor.

Ciner'den bir satış daha: Şişecam aldı

Aydilek paylaşımında, Ciner Grubu’nun kontrolünde bulunan Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santrali için istekli bir alıcı ile masaya oturduğunu belirtti. Talip olan şirketin adının henüz açıklanmadığı ifade edilirken, görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle... Kısa süre önce Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'yi satarak medyadan çıkan grubun kontrolünde bulunan Şırnak'taki 405 megavat gücündeki Silopi Termik Santrali için istekli bir "alıcı" ile görüştüğü konuşuluyor. Talibin adı şimdilik bizde saklı."

MEDYADAN ÇEKİLMİŞTİ

Ciner Yayın Holding’in, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli yayın organlarını bünyesinde bulunduran hisseleri 2025 yılı Mart ayında Can Grubu’na devredilmiş, bu satış Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı. Böylece Ciner Holding medya sektöründen tamamen çekilmişti.

Ciner'in Can Gruba sattığı kanallara ise geçtiğimiz günlerde kayyum atandı.

DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİ YUNANİSTAN'A TAŞIDI

Ciner Grubu, medya sektöründen çekilmesinin ardından denizcilik alanında da dikkat çeken bir adım atmıştı. Türkiye’nin en büyük denizcilik filolarından birine sahip olan Ciner Denizcilik, faaliyetlerini Yunanistan’a taşıma kararı almış ve çalışanlarına bu karar tebliğ edilmişti.

MADENCİLİK VE ENERJİYE ODAKLANIYOR

Grup, medya ve denizcilik alanlarındaki bu değişimlerle birlikte ana faaliyet alanı olan madencilik ve enerjiye odaklanacağını duyurmuştu. Şimdi gündeme gelen Silopi Termik Santrali satışıyla birlikte, Ciner Grubu’nun Türkiye’deki bazı yatırımlarını elden çıkararak yeni bir yapılanmaya gittiği yorumları yapılıyor.

Bu gelişme, grubun önümüzdeki dönemde enerji ve maden yatırımlarını da yeniden şekillendirebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.