Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber: Ödeme yapılacak!

Yayınlanma:
Zirai don nedeniyle zarar gören 65 ilde, çiftçilere 16 farklı ürün için destekleme ödemesi yapılacağı açıklandı.

"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

Kararla bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olayından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

Ayrıca, müracaat eden ve hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen, tarım sigortası yaptırmamış veya tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan, ve tarım sigortası don teminatı olan ancak, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'nın, "Teminat Dışında Kalan Haller" başlıklı maddesi çerçevesinde tazminat alamamış çiftçiler destekten yararlanacak.

Destek tutarı, girdi maliyetleriyle, hasar alanları ve hasar oranları nispetinde hesaplanarak ödenecek.

Kaynak:AA

