Çarşamba OSB'den 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor
Samsun'da yüzde 97 doluluk oranına ulaşan Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) 25 ülkeye ihracat yapılıyor.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, katma değerli üretimin adresi olan Çarşamba OSB'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında Samsun'un gücüne güç kattığı bildirildi.

Çarşamba OSB'nin Samsun merkeze 37 kilometre, Çarşamba Havalimanı’na 20 kilometre, Samsun Limanı’na 39 kilometre ve demiryolu istasyonuna 37 kilometre mesafede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Samsun-Ayvacık Devlet Karayolu kenarında 831 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Çarşamba OSB’de, 526 metrekare büyüklüğünde toplam 36 sanayi parselinin 35’si tahsisli durumdadır. Tahsisli parsellerin 12’si iş yeri açma çalışma ruhsatını almış ve 20 parselde inşaatlar devam etmekte olup 3 parsel proje aşamasındadır." bilgisi verildi.

Doluluk oranı yüzde 97'ye ulaşan Çarşamba OSB'ye TEİAŞ ile çalışılarak trafo merkezi kazandırıldığı ve 2026 yılında devreye alınması planlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"OSB'de, işletmeye geçen 12 firmada 580 kişi istihdam edilmektedir. Çarşamba OSB’ye 1000 kişilik cami yapımı için OSB Cami Yaşatma ve Yaptırma Derneği kurulmuş olup caminin kaba inşaatı bitmiştir. OSB’de eğitim alanı olarak ayrılan 10 dönümlük parselde 24 derslikli Meslek Lisesi’nin inşaatı devam etmekte olup okulun 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır. OSB’deki firmalardan 25 ülkeye ihracat yapılmaktadır."

Kaynak:Anadolu Ajansı

