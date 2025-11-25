Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!

Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Yayınlanma:
Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığını bildirdi.

Can Holding'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding'teki görevlerini bıraktı.

Kırman görevi bırakma kararını sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamak için aldığını belirtti.

Can Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazıCan Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazı

KIRMAZ KOÇ HOLDİNG'TEN AYRILDIĞINI DUYURDU

Koç Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Kırman, ayrılma kararını şu ifadelerle duyurdu:

  • "Son dönemde adımın yer aldığı ve halen devam eden soruşturma kapsamında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak, herhangi bir kuruluşun, kurumun veya şirketin haksız ve gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve bunların yanı sıra beklenti dışında gelişen aile sağlık durumuna bağlı mesuliyetlerimi yakın ilgi ile yerine getirebilmek için tüm aktif görevlerimden ayrılma kararı aldım.
  • Tüm süreçlere şeffaflıkla katkı vermeye devam edeceğimi ilgili makamların ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum."
1760541386040-son-haber-muhabir-psd-11.jpg
Prof. Dr. Ahmet Kırman

Eski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağıEski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı

KOÇ HOLDİNG'TEN KIRMAN AÇIKLAMASI

T24'te yer alan habere göre; Kırman'ın kararının ardından Koç Holding, KAP'a yaptığı özel durum açıklamasında şunlar ifade edildi:

  • "Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
  • İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
  • Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Ekonomi
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu
Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu