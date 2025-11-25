Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Can Holding soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığını bildirdi.
Can Holding'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Koç Holding'teki görevlerini bıraktı.
Kırman görevi bırakma kararını sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamak için aldığını belirtti.
Can Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazı
KIRMAZ KOÇ HOLDİNG'TEN AYRILDIĞINI DUYURDU
Koç Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Kırman, ayrılma kararını şu ifadelerle duyurdu:
- "Son dönemde adımın yer aldığı ve halen devam eden soruşturma kapsamında sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak, herhangi bir kuruluşun, kurumun veya şirketin haksız ve gereksiz tartışmaların parçası haline gelmesini önlemek ve bunların yanı sıra beklenti dışında gelişen aile sağlık durumuna bağlı mesuliyetlerimi yakın ilgi ile yerine getirebilmek için tüm aktif görevlerimden ayrılma kararı aldım.
- Tüm süreçlere şeffaflıkla katkı vermeye devam edeceğimi ilgili makamların ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum."
Eski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı
KOÇ HOLDİNG'TEN KIRMAN AÇIKLAMASI
T24'te yer alan habere göre; Kırman'ın kararının ardından Koç Holding, KAP'a yaptığı özel durum açıklamasında şunlar ifade edildi:
- "Şirketimiz yönetim kurulunda 3 Nisan 2025 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ahmet Kırman görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız üye adayının belirlenmesi için çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
- İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
- Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."
