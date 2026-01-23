Burslara zam yapıldı

Burslara zam yapıldı
Yayınlanma:
TUBİTAK bursları arttırıldı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Lisanstan doktoraya burslar değişti. İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2026 yılı için TÜBİTAK burs miktarlarının arttırıldığını açıkladı.

Bakan'ın açıkladığına göre, TUBİTAK'ta lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile soktora sonrası araştırmacıların aldıkları ödeme miktarı arttırıldı.

Kacır, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun" dedi.

TÜBİTAK BURSLARINDA YENİ TARİFE

2026 yılı itibarıyla uygulanacak olan yeni burs ve destek tutarları şu şekilde belirlendi:


EĞİTİM KADEMESİ AYLIK BURS TUTARI EK PERFORMANS ÖDEMESİ
Lisans Öğrencisi 6.000 TL -
Yüksek Lisans Öğrencisi 22.500 TL -
Doktora Öğrencisi 32.500 TL 11.000 TL'ye kadar
Doktora Sonrası Araştırmacı 43.500 TL 13.500 TL'ye kadar

Kacır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Ekonomi
Şirketler tek tek kapandı, yerleri dolmadı
Şirketler tek tek kapandı, yerleri dolmadı
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda