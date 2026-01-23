Burslara zam yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2026 yılı için TÜBİTAK burs miktarlarının arttırıldığını açıkladı.

Bakan'ın açıkladığına göre, TUBİTAK'ta lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile soktora sonrası araştırmacıların aldıkları ödeme miktarı arttırıldı.

Kacır, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun" dedi.

TÜBİTAK BURSLARINDA YENİ TARİFE

2026 yılı itibarıyla uygulanacak olan yeni burs ve destek tutarları şu şekilde belirlendi:



EĞİTİM KADEMESİ AYLIK BURS TUTARI EK PERFORMANS ÖDEMESİ

Lisans Öğrencisi 6.000 TL -

Yüksek Lisans Öğrencisi 22.500 TL -

Doktora Öğrencisi 32.500 TL 11.000 TL'ye kadar

Doktora Sonrası Araştırmacı 43.500 TL 13.500 TL'ye kadar

Kacır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: