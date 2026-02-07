Bu ülkede Porsche almak peynir ekmek almak gibi!

Yayınlanma:
Avrupa pazarlarının çoğunda, satış listelerinin zirvesinde genellikle küçük şehir otomobilleri ve uygun fiyatlı SUV'lar yer alır. Ancak bu "normalliğin" tamamen alt üst olduğu bir ülke var.

Üst düzey spor otomobil, daha uygun fiyatlı ve günlük kullanım modellerini geride bırakarak satışlarda zirveye yerleşti.

2025 yılında Andorra'da en çok satan otomobil, uygun fiyatlı bir model değil, diğer pazarlarda günlük bir tercih olmaktan ziyade bir arzu nesnesi olarak kabul edilen safkan spor otomobil Porsche 911 oldu.

SIRADANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTA: ANDORRA

porsche-911.jpg

2025 yılına ait resmi kayıt verilerine göre, Porsche 911, 86 yeni kayıtla satış listesinin zirvesinde yer alarak bir önceki yıla göre %16'lık bir artış kaydetti.

Bu sonuç, pazarın büyüklüğü göz önüne alındığında daha da büyük önem kazanıyor; zira burası sınırlı nüfusa sahip küçük bir prenslik ve burada birkaç düzine araba bile nihai sıralamayı şekillendirmeye yetiyor.

Üretici düzeyinde, BMW 204 adet kayıtla birinci sırada yer alırken, onu 200 adetle Mercedes-Benz ve 164 adetle Toyota takip etti . Premium markaların hakimiyeti, alıcı profili ve vergi rejiminin özelliklerinin yüksek değerli ve kişiselleştirilmiş donanım seçeneklerini desteklemesi nedeniyle yerel pazar için şaşırtıcı değil.

porsche-911-1.jpg

Porsche 911'in ardından, modeller arasında ikinci ve üçüncü sırada, 63 adet satış rakamıyla Toyota Yaris Cross ve 57 adet satış rakamıyla Seat Arona gibi daha "dünyevi" seçenekler yer aldı.

Bunu sırasıyla 55 adetle Mercedes-Benz GLC, 47 adetle Cupra Formentor, 43 adetle Renault Clio ve 40 adetle Cupra Terramar gibi modeller izledi. İlk on sırayı 38 adetle MINI Cooper, 36'şar adetle Ford Tourneo Custom ve Hyundai Tucson tamamladı.﻿

Andorra gibi bir pazarda satış rakamlarını okumak her zaman dikkat gerektirir, çünkü belirttiğimiz gibi, rakamlardaki küçük değişikliklerin sıralamalarda büyük değişikliklere yol açtığı sınırlı bir pazardır .

Aynı zamanda , yüksek kişi başına gelir, güçlü sınır ötesi hareketlilik ve elverişli vergi rejimi, alıcıların tercihlerini doğrudan etkileyerek, genellikle ekonomik ve vergi teşvikleriyle daha çok ilgili sınıflandırmalara yol açmaktadır.﻿

Sonuç olarak, "çift kişilikli" bir pazar ortaya çıkıyor. Bir yandan, yüksek satın alma gücüne sahip bir kitle arasında üst düzey ürünler ve spor modeller verimli bir zemin buluyor.

Öte yandan, en pratik şehir otomobilleri ve kompakt SUV'ler günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak, daha büyük Avrupa pazarlarında bulunması zor olan bir seçenek mozaiği oluşturuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

