Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan Halkevi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Halk evinde çay ve su ise 1 TL'den satılıyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, CHP’li Dalaman Belediyesi tarafından Söğütlüyurt Mahallesi’ndeki Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi tamamlanarak hizmete açıldı.

Törene, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, Söğütlüyurt Mahalle Muhtarı Bülent Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

"ÇAY VE SUYU 1 TL'DEN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’nin Dalaman’da açılan üçüncü halkevi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Bu açışını gerçekleştirdiğimiz 8’inci açılışımız. Halkçı belediyecilik anlayışımızla çıktığımız bu yolda, yaptığımız projelerle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

*Bu zorlu ekonomik şartlarda uygun fiyatlarıyla hizmet veren Halkevlerimiz yoğun ilgi görüyor. Dalaman Kartı olan vatandaşlarımıza çay ve suyu 1 TL’den vermeye devam edeceğiz.

*Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Söğütlüyurt Ayyıldız Halkevi’mizin ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Durmuş konuşmasının devamında Dalaman’a yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Durmuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üç halkevini hizmete açtık. Dördüncü halkevimiz ve muhtarlık binamız için Merkez Mahallesi’nde çalışmalarımız hızla sürüyor.

*Bunun yanında; Halk Marketimizi, Zübeyde Hanım Sağlıklı Yaşam Merkezimizi ve Dalaman Belediyesi Ferdi Zeyrek Halk Ekmek Fabrikamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

*Hemşehrilerimizin bu tesislerden indirimli yararlanabilmesi için Dalamankart uygulamasını başlattık. Mobil aşevimizi kurduk ve araç filomuza 27 yeni araç ile iş makinesi kazandırarak hizmet kapasitemizi güçlendirdik” dedi.

