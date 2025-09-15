Bu arabanın adı (gerçekten) Şirin: Ve fiyatı çok uygun!

Bu arabanın adı (gerçekten) Şirin: Ve fiyatı çok uygun!
Yayınlanma:
Volvo ve Polestar'ın sahibi olan otomobil üreticisi Geely, dört tekerlek üzerinde şaka ve komedi dünyasına girmekten çekinmiyor. Sonuçta Çin'de her şey yolunda gidiyor, Smurf EV adlı elektrikli otomobil de dahil. T

Temel renk elbette Smurf mavisi ve araç, Geely'nin yan kuruluşu Livian imzalı. Aracın uzunluğu sadece üç metreden (310 cm) az. Smurf hâlâ pembe ve açık yeşil renklerde satılıyor.

e59bbee78987-206-800x539-1.png

ŞİRİNLERİN AVRUPA'YA GELİP GELMEYECEĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR...

screenshot-2025-08-25-at-14-24-26-1.png

Çizgi roman ve animasyon film karakterleriyle olan bağlantıları açıkça görülüyor. Beyaz tavan küçük bir yaratığın başlığını andırıyor, gövde mavi ve yuvarlak ışıklar gözleri temsil ediyor. Elektrik motoru mütevazı bir 40 beygir gücü üretiyor ve şehir otomobili 100 km/s azami hıza ulaşabiliyor. 17 kWh bataryası sayesinde 200 kilometre gibi cömert bir mesafe kat edebiliyorsunuz.

Aracın fiyatı yaklaşık 4.700 avro olacak. Yani neredeyse sıfır. Henüz bilinmeyen tek şey, Smurf'ün Avrupa'ya gelip gelmeyeceği. Buna Geely'nin yöneticisi Papa Smurf karar verecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Ekonomi
Kurultay davası ertelendi: Borsa iki yıllık rekorunu kırdı
Kurultay davası ertelendi: Borsa iki yıllık rekorunu kırdı
Kuyumcular dertli: Altın bilezikler, kolyeler elde kaldı
Kuyumcular dertli: Altın bilezikler, kolyeler elde kaldı
Piyasalarda pozitif açılış: Borsa yükselişle açıldı!
Piyasalarda pozitif açılış: Borsa yükselişle açıldı!