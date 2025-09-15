Bu arabanın adı (gerçekten) Şirin: Ve fiyatı çok uygun!

Temel renk elbette Smurf mavisi ve araç, Geely'nin yan kuruluşu Livian imzalı. Aracın uzunluğu sadece üç metreden (310 cm) az. Smurf hâlâ pembe ve açık yeşil renklerde satılıyor.

ŞİRİNLERİN AVRUPA'YA GELİP GELMEYECEĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR...

Çizgi roman ve animasyon film karakterleriyle olan bağlantıları açıkça görülüyor. Beyaz tavan küçük bir yaratığın başlığını andırıyor, gövde mavi ve yuvarlak ışıklar gözleri temsil ediyor. Elektrik motoru mütevazı bir 40 beygir gücü üretiyor ve şehir otomobili 100 km/s azami hıza ulaşabiliyor. 17 kWh bataryası sayesinde 200 kilometre gibi cömert bir mesafe kat edebiliyorsunuz.

Aracın fiyatı yaklaşık 4.700 avro olacak. Yani neredeyse sıfır. Henüz bilinmeyen tek şey, Smurf'ün Avrupa'ya gelip gelmeyeceği. Buna Geely'nin yöneticisi Papa Smurf karar verecek...