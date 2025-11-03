Brent yükselişte: Akaryakıtta tabela değişti mi?

Brent yükselişte: Akaryakıtta tabela değişti mi?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında Brent petrolde ve kur hareketleri etkili olurken, zam ya da indirim haberleri araştırılıyor. Benzin, otogaz ve motorin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

İNDİRİMDEN ÇOK ZAM GELDİ

2023/09/11/benzin-motorin1.jpg

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık yukarı yönlü olduğunda Türkiye'de fiyatlar etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük düşüş yaşanmasına rağmen akaryakıt fiyatları haftalarca değişmemişti. Fiyatlardaki gerileme devam edince ancak haftalar sonra 22 Ekim'de motorine 1,30 TL indirim gelmişti.

Benzine zam geldi!Benzine zam geldi!

Ancak indirim haberinin sevinci kısa sürdü. 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam geldi. Tabelayı sarsan bu zammın ardından da geçtiğimiz hafta yeni bir zam daha geldi.

ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 31 Ekim'de ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

2021/10/26/benzin.jpg

Böylece akaryakıtta tabela yeniden zamdan yana değişti. Son olarak Brent petrolde hafif yukarı yönlü hareketlenme, "akaryakıta zam geldi mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Akaryakıtta tabela şimdilik değişmiş değil.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

3 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt tabelası şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.49 TL
Motorin litre fiyatı: 55.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 56.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.69 TL
Motorin litre fiyatı: 56.82 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişim dikkate alınarak belirleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Ekonomi
ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
Dolar euro haftaya nasıl başladı?
Dolar euro haftaya nasıl başladı?
Gözler kritik veri için TÜİK'te: Ekim enflasyonu açıklanacak
Gözler kritik veri için TÜİK'te: Ekim enflasyonu açıklanacak