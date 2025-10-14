Brent düşüşte: Akaryakıta indirim gelecek mi?

Brent düşüşte: Akaryakıta indirim gelecek mi?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları araştırılırken, son zamanlarda Brent petrolde yaşanan düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 63,32 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı. Türkiye’de pompa satış fiyatları bir kez daha güncellendi.

ZAM VE İNDİRİM

Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı. Böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişti.

2021/10/26/benzin.jpg

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Akaryakıta zam geldi!Akaryakıta zam geldi!

İndirim kararının ardından akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 14 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2025 Cumartesi gününe ait akaryakıt tabelası:

yakit.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri başta olmak üzere birçok etken rol oynuyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ise Türkiye’deki pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Ekonomi
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda!
IMF haftasından manzara
IMF haftasından manzara
EYT iptal mi edilecek? 5000 prim ve kısmi emeklilik hakkı ne olacak?
EYT iptal mi edilecek? 5000 prim ve kısmi emeklilik hakkı ne olacak?