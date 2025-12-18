Bozduracaklar dikkat! Dolar ve euro yükseliyor

Bozduracaklar dikkat! Dolar ve euro yükseliyor
Yayınlanma:
Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Elindeki dövizi bozdurmayı düşünenler güncel dolar, euro, sterlin kurlarını araştırıyor. Euro 50 liranın üzerinde seyrederken, dolar da 43 liraya yaklaştı. İşte güncel tablo...

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor. Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro geçen hafta TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Bu eşikten devam eden euro 18 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,27 TL'den işlem görüyor.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırdı.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar nereye gidiyor?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 42,7273

SATIŞ(TL) 42,7360

Euro % 0,26

ALIŞ(TL) 50,2687

SATIŞ(TL) 50,3154

İngiliz Sterlini % -0,01

ALIŞ(TL) 57,1210

SATIŞ(TL) 57,1546

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Ekonomi
Asgari ücret pazarlığında ilk sinyal geldi! Bakan Işıkhan açıkladı
Asgari ücret pazarlığında ilk sinyal geldi! Bakan Işıkhan açıkladı
Airbnb için şok vergi kararı: Danıştay Maliye'ye 'dur' dedi
Airbnb için şok vergi kararı: Danıştay Maliye'ye 'dur' dedi
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!