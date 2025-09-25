Böylesi görülmedi: Altın fiyatlarında 46 yıl sonra bir ilk!

Yayınlanma:
Son zamanlarda rekor üzerine rekor kıran altında bu yüksek fiyatlama da alışılmışın dışında. 46 yıldır altın böyle yükselmişti. Peki yükselişin nedeni ne? Yeni rekor ne olur?

Altının ons fiyatı, bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağlayarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Capital Economics’ten Hamad Hussain, altındaki yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN TEMEL NEDENLERİ

2024/03/25/650x344-gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-kac-tl-oldu-iste-22-ayar-bilezik-cumhuriyet-ata-ceyrek-ve-1654681112463.webp

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü altın talebi fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ile Banka’nın bağımsızlığına dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

YILLIK SEYRİ VE KAZANÇ TABLOSU

2025 yılına 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca alış yönlü hareketini sürdürdü.

Ocakta %6,67,

Şubatta %2,17,

Martta %9,26,

Nisanda %5,26,

Mayısta %0,03,

Haziranda %0,41 artış kaydetti.

Temmuz ayında %0,39’luk sınırlı bir düşüş yaşayan altın, ağustosta %4,8 ve eylül ayında ise %8,54 oranında değer kazandı. Bu süreçte altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolar ile gördü ve yatırımcısına yaklaşık %43 getiri sağladı.

1979 SONRASININ EN YÜKSEK ARTIŞI

2024/03/08/bilezik.jpg

Altının onsu, 1979’da yatırımcısına %126,5 kazandırmıştı. Bu yılki performansıyla birlikte altın, aradan geçen 46 yılın en yüksek yıllık artışına doğru ilerliyor.

4 BİN DOLAR HEDEFİ GÜNDEMDE

Capital Economics Emtia ve İklim Ekonomisti Hamad Hussain, AA’ya yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

“Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri, bağımsızlık endişeleri ve borç sürdürülebilirliği tartışmaları altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Ayrıca büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’den gelen güçlü yatırımcı talebi yükseliş trendini destekleyen başlıca faktörler arasında.”

Hussain’e göre, altın fiyatlarındaki bu ivme önümüzdeki yıl da devam edecek ve ons altın 4 bin doları test edebilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

