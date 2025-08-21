Borsada alarm zilleri: Hisselerde büyük düşüş!
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalarak 44.735,65 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 6.367,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 21.070,18 puana geriledi.
ABD Merkez Bankasının Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını korurken, özellikle Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.
Fed'in dün yayımladığı son toplantısına ilişkin tutanaklar, temmuz toplantısında yetkililerin çoğunun, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini göstermişti.
Ayrıca tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı bildirilmişti.
Kaynak:AA