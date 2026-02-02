Borçlar zirvede! Takibe düşen düşene!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 23 Ocak 2026 tarihli son verileri, finansal piyasalardaki riskin bireysel borçlar kanadında hızla tırmandığını gösteriyor.

2023 ve 2024 yıllarındaki görece düşük seyreden takip oranları, 2025 yılı başından itibaren rotayı yukarı çevirdi ve Ocak 2026 itibarıyla korkutan eşiği aştı.

TAKİP ORANLARINDA KORKUTAN TABLO

Sektör genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranı ortalama yüzde 2,6 iken, tüketicinin doğrudan kullandığı kredi türlerinde bu rakam ikiye katlanmış durumda:

Bireysel kredi kartlarında takip oranı yüzde 4,8'e fırladı. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 5,5 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birini test ediyor.

Bu oranlar, pandemi dönemi olan 2020'deki yüksek seviyeleri de geride bırakarak son 5 yılın zirvesine oturdu.

2023 SONRASI 'YÖN' TAMAMEN DEĞİŞTİ

Takip oranları 2022 ve 2023 yıllarında uygulanan düşük faiz ve yapılandırma dönemlerinde gerilemişti. Ancak 2024’ten itibaren başlayan sıkılaşma politikaları ve artan hayat pahalılığı, borcun borçla çevrildiği sistemi kilitledi. Son bir yılda hem ihtiyaç kredilerinde hem de kredi kartlarında takibe düşenlerin sayısı kontrolsüz bir artış sergiledi.